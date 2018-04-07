Почему польские партизаны воевали против Красной Армии во время войны

27 сентября 1939 года была создана подпольная «Служба победе Польши », целями которой являлись борьба с германской и советской оккупацией и восстановление независимого польского государства. Она послужила основой для партизанского вооружённого формирования, названного в 1942 году Армия Крайова (АК) и подчинявшемуся эмигрантскому правительству Польши в Лондоне. [С-BLOCK]

Основными задачами АК были создание сети подпольных организаций и боевых частей, их вооружение и подготовка к общенациональному восстанию. Подчиняясь стратегии экономии сил до решающего момента, командование АК не поощряло немедленное развёртывание крупномасштабной партизанской войны, разрешая единичные акции против оккупантов: нападения на отдельные воинские подразделения и расхищение военных складов, убийства чинов оккупационной администрации, террористические акты против вермахта, диверсии на транспорте, саботаж на предприятиях. АК также активно поставляло разведывательную информацию англичанам.

Польское подполье после сентября 1939 года действовало также в Западной Украине и Западной Белоруссии. После их оккупации немецкими войсками летом 1941 года там началось соперничество между польскими и советскими партизанами, местами перераставшее в вооружённую борьбу. АК вела боевые действия также против Украинской повстанческой армии (УПА) С. Бандеры.

Одно время была надежда на мирные отношения между советскими и польскими партизанами. В июле 1941 года Сталин признал польское эмигрантское правительство и заключил с ним договор, по которому обещал после войны восстановить Польшу в границах до 1 сентября 1939 г. Однако после того, как в апреле 1943 года это правительство потребовало расследования массовых расстрелов польских военнопленных в Катыни, Сталин разорвал с ним отношения. [С-BLOCK]

В июне 1943 года Центральный штаб партизанского движения в Москве направил партизанам в Белоруссии директивы, предписывавшие по возможности ликвидировать руководителей польского некоммунистического подполья, разоружать части АК, а там, где это невозможно, внедрять своих людей в отряды АК, разлагать их изнутри, всячески способствовать вытеснению частей АК с советской территории. Между советскими и польскими партизанами развернулись вооружённые столкновения. По подсчётам историков, в Новогрудокском военном округе АК в Западной Белоруссии с 1942 по середину 1944 года 45% всех военных операций АК было направлено против советских партизан. Члены тех и других вооружённых формирований также активно мстили местным жителям за поддержку «неправильных» партизан.

Осенью 1943 года стало ясно, что Красная армия скоро вступит на территорию, которая до войны была польской. Эмигрантское правительство в связи с этим предписало АК быть готовой к вооружённому сопротивлению попыткам советских властей разоружить её. Вместе с тем, отдавался приказ на проведение частями АК операции «Буря». При приближении советских войск они должны были выходить из подполья, уничтожать отступающие немецкие части и устанавливать контроль над территорией, чтобы советские войска имели дело уже с районами, обладавшими собственной властью и вооружёнными силами.

В конце 1943 года отдельные командиры АК на местах начали вступать в тактические соглашения с германской администрацией, по которым последняя не препятствовала действиям АК против советских партизан. Правда, случаи таких соглашений остались единичными, и они производились без ведома эмигрантского правительства и высшего командования АК. В свою очередь, советские партизаны интенсифицировали свои операции против АК. В феврале 1944 года части Красной армии заняли часть польской территории (до 1939 г.) в Волыни, где органы СМЕРШ приступили к ликвидации польского подполья. [С-BLOCK]

Когда летом 1944 года советские войска развернули мощное наступление в Белоруссии, польское правительство в Лондоне 4 июля издало директиву, предписывавшую командирам АК оказывать вооружённое содействие наступающим советским войскам. Части АК совместно с советскими овладели Вильнюсом 13 июля. Однако сразу вслед за такими совместными действиями советские органы приступали к разоружению и арестам бойцов АК. В ответ та начала партизанские действия против РККА. В отдельных районах Западной Белоруссии они продолжались ещё несколько лет после окончания войны.

1 августа 1944 года в Варшаве вспыхнуло восстание, подготовленное АК совместно с прокоммунистической Армией Людовой. Отношения между двумя крупнейшими отрядами польского Сопротивления строились различно: от совместных действий против немцев до вооружённых столкновений друг с другом. Однако в этот раз советское руководство прямо предписало бойцам Армии Людовой принять участие в восстании. Но руководство в нём исходно находилось в руках АК, и смысл его был для Сталина ясен — поставить СССР перед фактом наличия в Варшаве правительства Польши, ориентирующегося на Запад. [С-BLOCK]

В зарубежной историографии господствует точка зрения, что Сталин специально не оказал помощи варшавским повстанцам и не позволял это делать англичанам и американцам. Советские войска в начале августа внезапно приостановили наступление, находясь менее чем в 100 км от Варшавы. В это время у немцев перед Варшавой почти не оставалось войск. Пауза в советском наступлении, считают на Западе и в Польше, позволила немцам сосредоточить силы для его отражения, а также для подавления восстания. Только 9 сентября Сталин разрешил, наконец, английским и американским самолётам, сбрасывающим оружие повстанцам, садиться и заправляться на советских аэродромах.

Сталин приводил в оправдание своей позиции такие аргументы. Восстание в таких условиях — преступление перед народом. Из этого следовало, получается, что восстанию нельзя помогать, и пусть, значит, немцы его подавят. Помощь повстанцам с воздуха, по его словам, была неэффективна. Но этому противоречили его же заявления о том, что советские войска уже и так оказывают повстанцам такую помощь, поэтому авиация союзников, мол, излишня. 2 октября 1944 года варшавское восстание было окончательно подавлено немцами.

Ещё 22 июля 1944 года на занятой советскими войсками польской территории в городе Холм было создано коммунистическое правительство освобождённой Польши. В начале 1945 года было принято решение об его переформировании на основе коалиции с другими партиями, в том числе представленными в эмигрантском правительстве. На время действия АК против РККА затихли, однако по мере укрепления просоветских сил в Польше и развёртывания репрессий против участников АК они возобновились с новой силой и продолжались некоторое время ещё после окончания Второй мировой войны.