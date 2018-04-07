«Сильно воняло нечистотами». На Мещерском озере пожелтел лед

— Дело серьезное. На Мещерском озере происходит слив какого-то дерьма. Первые проблемы жители заметили еще в середине февраля. Пожелтел лед на берегу у понтонного моста. Сейчас, когда лед растаял, по озеру плывут желтые хлопья. Часть съемок сделана неделю назад, пока лед был тверже, а часть сегодня. Чиновник из минэкологии сказал, что пробы воды не брали и предположили, что это сошедший песок. По одной из версий соседей, когда шло благоустройство, они видели, как в озеро укладывались трубы, — сообщила Виктория Динова.

По словам местных жителей возле озера стоял неприятный запах нечистот.

Нижегородка Наталья Халезова вчера оставила заявку на сайте круглосуточной экологической диспетчерской службы. Судя по информации, экологи «взяли ее в работу».