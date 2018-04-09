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Нижегородцы страдают от рек фекалий возле стадиона к ЧМ-2018
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Нижегородцы страдают от рек фекалий возле стадиона к ЧМ-2018 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: nn.ru
Жители Нижнего Новгорода жалуются на фекальные реки и ужасный запах на Мещере и в Сормово. Как сообщается в новостях нижегородских СМИ, причиной является сброс нечистот в Мещерское озеро.
Систематические загрязнения наблюдаются сразу в трех частях города. На поверхности Мещерского озера полтора месяца назад появились желтые пятна, от них распространяется неприятный запах по всей территории микрорайона, пишет сайт newsnn.ru.
Как сообщает ГТРК «Нижний Новгород», в министерстве экологии жителей уверили, что причиной неприятного запаха является сход грунта, но «пробы воды не проводились до сих пор», соответственно, не делаются прогнозы по поводу стабилизации ситуации.
В то же время жители Сормовского района уверяют, что предприниматели сливают отходы в канализационные колодцы в течение четырех месяцев, что также служит причиной отвратительного запаха.
Справка «СП»:
Микрорайон «Мещерское озеро», как и сам водоем, находятся в Канавинском районе Нижнего Новгорода в непосредственной близости от нового стадиона, построенного к ЧМ-2018.
Экология в НН: Почему в Нижнем Новгороде дурно запахло?
Новости Нижнего Новгорода: До 7 тысяч болельщиков из Швейцарии ожидаются в городе на ЧМ-2018
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