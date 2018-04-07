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Польша не будет возвращать режим МПП с Калининградом на время ЧМ-2018
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Польша не будет возвращать режим МПП с Калининградом на время ЧМ-2018 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Правительство Польши не будет возвращать режим Малого приграничного передвижения с Калининградской областью на время проведения матчей ЧМ-2018. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.
По мнению польского депутата Урсулы Паславской, правительство Польши предпочитает конфронтацию, вместо того, чтобы дать шанс «разбогатеть местным компаниям».
«Правительство не может в рациональный способ отделить политику от экономики, из-за чего польские предприниматели и фермеры теряют миллионы долларов», — подчеркнула депутат.
Напомним, что 4 июля 2016 года Польша в одностороннем порядке приостановила режим малого приграничного передвижения (МПП) с Калининградской областью. Формальным поводом стало обеспечение безопасности крупных международных мероприятий, проходящих в том месяце — двухдневного саммита НАТО в Варшаве и недели Всемирных дней молодёжи в Кракове. В августе того же года стало известно, что режим восстановлен не будет.
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