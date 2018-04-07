Польша не будет возвращать режим МПП с Калининградом на время ЧМ-2018

Правительство Польши не будет возвращать режим Малого приграничного передвижения с Калининградской областью на время проведения матчей ЧМ-2018. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде. По мнению польского депутата Урсулы Паславской, правительство Польши предпочитает конфронтацию, вместо того, чтобы дать шанс «разбогатеть местным компаниям». «Правительство не может в рациональный способ отделить политику от экономики, из-за чего польские предприниматели и фермеры теряют миллионы долларов», — подчеркнула депутат. Напомним, что 4 июля 2016 года Польша в одностороннем порядке приостановила режим малого приграничного передвижения (МПП) с Калининградской областью. Формальным поводом стало обеспечение безопасности крупных международных мероприятий, проходящих в том месяце — двухдневного саммита НАТО Варшаве и недели Всемирных дней молодёжи в Кракове . В августе того же года стало известно, что режим восстановлен не будет.