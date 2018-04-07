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Монеро выступила против своих форков
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Монеро выступила против своих форков 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
В своем твиттер-аккаунте платформа Monero отметила, что форки MoneroV, Monero0 и Monero Classic не имеют никакого отношения к ней. Также компания настоятельно запретила пользователям применять приватные ключи Monero для форков.
Важно понимать, что безопасность сети зависит от самих пользователей и их предосторожности. Используя приватные ключи одновременно для двух форков, ваши цифровые активы и даже личная жизнь могут попасть под угрозу.
Ранее мы писали, что руководители Monero и Siacoin выступили против новой разработки Bitmain.
фото: Monero How
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