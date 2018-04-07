Монеро выступила против своих форков

В своем твиттер-аккаунте платформа Monero отметила, что форки MoneroV, Monero0 и Monero Classic не имеют никакого отношения к ней. Также компания настоятельно запретила пользователям применять приватные ключи Monero для форков.

Важно понимать, что безопасность сети зависит от самих пользователей и их предосторожности. Используя приватные ключи одновременно для двух форков, ваши цифровые активы и даже личная жизнь могут попасть под угрозу.

Ранее мы писали, что руководители Monero и Siacoin выступили против новой разработки Bitmain.

фото: Monero How