Кристина Сысоева отдыхает на Мальдивах и демонстрирует загорелое тело и бесконечные ноги

Кристина Сысоева привыкла жить в роскоши и не отказывает себе ни в чем. Сейчас светская дама проводит время на Мальдивах . С курорта она делится с фолловерами своими фото, на которых демонстрирует фигуру в бикини и откровенных мини-платьях.

Отдыхает Сысоева в компании своего давнего друга Дмитрия. Намека на детей на отдыхе нет. К слову, в 2015 году Кристина призналась журанлистам, что она развелась со своим супругом-миллиардером Чарльзом. С тех пор личная жизнь блондинки держится под замком. Также непонятно, с кем остались двое детей. В Instagram Кристины совместных фото с наследниками нет.

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Фото:Instagram