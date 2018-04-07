Фасад здания НГТУ отремонтируют за 12,5 млн рублей

Фасад здания Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева планируется отремонтировать за 12,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В настоящий момент ведутся поиски подрядчика для проведения капитального ремонта фасада здания первого учебного корпуса, который расположен на улице Минина. Аукцион состоится 27 апреля.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 12,5 миллионов рублей. Согласно его условиям, организация будет обязана завершить капремонт в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

В ходе работ планируется выполнить окраску и шпаклевку фасада, отремонтировать сто бетонных ступеней и провести замену окон.

Напомним, ямочный ремонт начался на набережной Гребного канала.