На следующей неделе в Перми отключат холодную воду в четырёх районах. Карта

В начале недели часть пермяков ненадолго останется без холодной воды из-за аварийных и плановых работ. Отключения будут с 9 по 11 апреля в четырёх районах: Свердловском, Орджоникидзевском, Дзержинском и Ленинском . Рассказываем, жители каких домов останутся без воды. В понедельник, 9 апреля, из-за плановых ремонтных работ холодное водоснабжение отключат у жителей домов по адресам: — Льва Шатрова, 9/2; — Чернышевского, 21А; — Татьяны Барамзиной, 41, 43, 45, 68, 70, 72; — Локомотивная, 4, 8. Во вторник, 10 апреля, из-за аварии на Клименко, 20 отключат холодную воду по адресам: — Клименко, 10, 2, 4, 6, 8, 8А, 8Б; — Ленина, 7, 7А; — Пермская, 7; — Петропавловская, 3, 4. Также 10 и 11 апреля будут плановые работы по адресам: — Академика Веденеева, 17, 18, 19, 20А, 21, 22, 23, 24, 26, 27; — Волховская, 23, 34, 34А, 36, 37; — Косякова, 10, 11, 13, 16, 2, 5, 7, 8, 9; — Серафимовича, 12, 14. — В первые часы после включения из крана может пойти вода другого качества, чем обычно. Это объясняется застоем, но, как правило, в течение нескольких часов это проходит, — рассказали 59.ru в пресс-службе ООО «НОВОГОР-Прикамье». Мы сделали карту с адресами отключений. Красным отмечены дома, в которых воду отключат 9 апреля, зелёным — где воду отключат 10, голубым — где 10 и 11. В марте мы писали, что в Прикамье из-за коммунальной аварии без воды осталось 1300 человек.