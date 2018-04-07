Полуфиналиста Всероссийского конкурса «Лидеры России» назначили советником Здунова

Биография: Родился 21 августа 1977 года в Республике Дагестан, в Каспийске . В 2000 году окончил Дагестанский государственный университет (факультет «Управление экономикой»; диплом с отличием; специальность: менеджмент; специализация: производственный менеджмент); Трудовая деятельность:

с апреля 2001 г. по апрель 2002 г.

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младший научный сотрудник Института социально-экономического мониторинга, исследований и разработок — АНО «Мир»;

с апреля 2001 г. по октябрь 2002 г.

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лаборант кафедры «Менеджмент» факультета экономики Дагестанского государственного университета;

с декабря 2002 г. по апрель 2006 г.

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главный специалист Министерства экономики Республики Дагестан;

с апреля 2006 г по апрель 2018 г.

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заместитель начальника отдела Контрольного управления Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан. Награжден Грамотой II степени за участие в полуфинале всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».