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Полуфиналиста Всероссийского конкурса «Лидеры России» назначили советником Здунова
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Полуфиналиста Всероссийского конкурса «Лидеры России» назначили советником Здунова 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Полуфиналиста Всероссийского конкурса «Лидеры России» назначили советником ЗдуноваСоветником Председателя Правительства Республики Дагестан назначен Гусейнов Гасан Ибрагимхалилович.
Биография: Родился 21 августа 1977 года в Республике Дагестан, в Каспийске. В 2000 году окончил Дагестанский государственный университет (факультет «Управление экономикой»; диплом с отличием; специальность: менеджмент; специализация: производственный менеджмент); Трудовая деятельность:
с апреля 2001 г. по апрель 2002 г.
младший научный сотрудник Института социально-экономического мониторинга, исследований и разработок — АНО «Мир»;
с апреля 2001 г. по октябрь 2002 г.
лаборант кафедры «Менеджмент» факультета экономики Дагестанского государственного университета;
с декабря 2002 г. по апрель 2006 г.
главный специалист Министерства экономики Республики Дагестан;
с апреля 2006 г по апрель 2018 г.
заместитель начальника отдела Контрольного управления Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан. Награжден Грамотой II степени за участие в полуфинале всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».
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