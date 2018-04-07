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Самарским водителям на 3,5 месяца ограничат въезд в леса
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Самарским водителям на 3,5 месяца ограничат въезд в леса 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
С 14 мая по 31 августа для водителей областного центра будет действовать ограничение на въезд в городские в приграничные леса. Соответствующее постановление подписала глава Самары Елена Лапушкина.
Такое решение связано с повышенными мерами безопасности, применяемыми в жаркую погоду, когда устанавливается IV-V класс пожарной опасности.
Кроме того, в документе говорится о том, что в это время запрета коснётся любая деятельность, хоть как-то связанная с огнём. В том числе запуск фейерверков и использование других пиротехнических изделий. Правда, в постановлении есть оговорка: данные ограничения снимаются в День России (12 июня) и на период проведения в Самаре матчей ЧМ-2018 (с 14 июня по 16 июля).
Фото: Pixabay.com
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