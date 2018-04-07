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Мэрия Уфы разъяснила ситуацию с «прорванной дамбой» на Касимовском пруду
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Мэрия Уфы разъяснила ситуацию с «прорванной дамбой» на Касимовском пруду 

АиФ-Уфа 30 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
На Касимовском пруду, что в уфимском микрорайоне Шакша, часть воды, просочившись под трубой, стала уходить по другому руслу в обход дамбы. Само искусственное сооружение не пострадало, сообщает пресс-служба мэрии.
«Работы по содержанию дамбы будут продолжены, как только позволят погодные условия, земля подсохнет и появится возможность для прохождения тяжелой техники», — комментируют в прес-службе.
Сама дамба находится в целостности, опасности для жителей близрасположенных домов нет.
Ситуация на контроле городских властей.
Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, распространяемая уфимской общественницей Тамарой Хабибуллиной, о том, что третий раз за последние три года прорвало дамбу на Касимовском пруду.
«Сегодня 05.04.2018 года была на плотине Касимовского пруда. Можно констатировать, что вода из озера ушла. Третий раз подряд на протяжении трех лет, дамба для пруда, что делается под руководством одного и того же чиновника из администрации Калининского района, обрушается. Причем вода ушла не из обводненного канала, что прошлой весной вырыли МЧС-ники, а вода размыла дамбу, которую капитально строили, заливали бетоном, укрепляли плитами», — написала она.
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