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Датчане сняли на видео неудачный снос башни, упавшей на городскую библиотеку
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Датчане сняли на видео неудачный снос башни, упавшей на городскую библиотеку 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Жители датского города Вордингборг, расположенного на острове Зеландия — самом крупном в Балтийском море, стали очевидцами неудачного сноса старой силосной башни в местном порту.
Днем в минувшую пятницу, 6 апреля, специалисты взорвали заслуженное строение, однако что-то пошло не так и башня рухнула не по плану, упав на здание библиотеки.
Спасатели и полицейские, дежурившие на месте, оперативно обследовали место падения обломков и быстро убедились, что никто из присутствовавших горожан и рабочих не пострадал, сообщают СМИ.
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