Немцы парятся в сауне по часам, воду на камни льет только банщик, и размахивание полотенцем над головой — это не…

«У немцев сауна не настолько популярна, как у финнов», — говорит Сандра Волльгаст, владелец сауны в Берлине

Финн вряд ли сможет почувствовать себя в своей тарелке в общественной немецкой сауне. Как появилась такая хитрая версия сауны, и каких правил немцы в ней придерживаются?

«Особенности нашей сауны активнее комментируют шведы, а не финны», — отмечает Сандра Волльгаст (Sandra Wollgast), владелец сауны «Саунабад» (Saunabad) в столичном районе Пренцлауэр-Берг.

На самом деле в «Саунабаде» очень мало правил, говорит Волльгаст. «Здесь все очень неформально, мы стараемся расслабиться. Я, например, считаю очень важным разговор в парилке. Я стараюсь создать комфортную атмосферу для бесед».

Во многих немецких саунах болтать считается чем-то предосудительным. Однако самый большой грех — зайти в сауну в полотенце. В Германии парятся нагишом, раздельных зон для мужчин и женщин нет.

«Сауна у немцев не так популярна, как у финнов. Но снимать одежду нужно обязательно».

К ковшу в немецкой сауне может прикасаться только банщик. Он заходит в парилку каждый час и начинает свою церемонию. Самая важная ее часть — энергичное размахивание полотенцем над головой. Благодаря такому маневру горячий воздух хорошо распределяется по сауне.

Воздух действительно очень горячий, температура в финских саунах в Германии — сто градусов. Если вы хотите вариант помягче, можно пойти во влажную биосауну, температура в которой достигает 50-60 градусов.

«Согласно одному из правил, в сауне нужно находиться 15 минут. Заходы повторяют три раза. В перерывах нужно принять холодный душ или освежиться. Мы, конечно, говорим, что в сауне надо проводить столько времени, сколько считаешь для себя комфортным», — рассуждает Волльгаст.

Некоторые соблюдают эти правила очень тщательно. «Есть люди, которые встают на весы перед тем, как пойти в сауну, а потом выпивают ровно столько воды, сколько потеряли в парилке».

Самое необычное в немецкой сауне — размахивание полотенцем. Полотенце берут особым образом, показывает нам Андре Кужаве (André Kurzawe), один из банщиков «Саунабада».

Сначала он открывает дверь парилки и «загоняет» при помощи полотенца свежий воздух.

Воду на камни банщик льет трижды. Предварительно с водой смешиваются эфирные масла. «У нас всегда используются натуральные масла», — заверяет Кужаве.

Банщик распространяет пар по всей сауне при помощи полотенца, и весь процесс может продлиться до десяти минут. «Это не так уж легко», — гордо заявляет Кужаве.

Немецкие банщики устраивают специальные соревнования по «хореографии с полотенцем». В «Саунабаде» это то еще шоу, по словам Волльгаст.

«Когда льешь на каменку воду, повышается не только температура, но и влажность воздуха. Жарко, но пот не выступает, потому что вода конденсируется на коже. На теле образуется своеобразная защита, и при помощи полотенца мы сгоняем с кожи этот защитный слой теплыми потоками воздуха».

За 20 лет у «Саунабада» появилось много верных постоянных посетителей. В их числе — актеры, музыканты и ученые, перечисляет Волльгаст.

Это богемное место. Сауна расположена во внутреннем дворе дома, где также стоят шезлонги. В небольшом баре можно взять пива и выбрать один из 20 сортов чая. Правда, шведы приносят ящики пива прямо с собой, рассказывает Волльгаст. И именно шведы сами хотят лить воду на камни, а не финны.

«На самом деле, всегда раздражает, когда финны или шведы советуют, как правильно париться в сауне. В Германии другая культура сауны», — говорит Волльгаст.

«В нашей сауне нет пафоса, и все эти любители фитнеса пусть идут куда-нибудь в другое место. Худшее, что я видела — некоторые из них, сидя на наших полоках, начинали демонстративно медитировать. Заметны изменения, произошедшие в нашем обществе: все просто обязаны выглядеть хорошо, быть накачанными, быть особенными».

Волльгаст с друзьями владеет «Саунабадом» уже шесть лет. Здешние банщики — группа больших фанатов сауны с довольно творческими гражданскими профессиями. Кужаве, например, — иллюстратор старой восточногерманской газеты с комиксами «Мозаик» (Mosaik). Волльгаст — кинопродюсер.

По четвергам в сауне — женский день. Эта идея Волльгаст не очень-то нравится. Однако такой день очень важен для тех, кто прошел через разные операции, например, на груди, и стесняется раздеваться, говорит она.

«Я родилась в ГДР с сильными традициями нудизма. Для меня очень важно, что у нас все еще существуют места, где находиться голым — это нормально».

Бельгии сауной называют все что угодно, рассказывает Пекка Мюккянен (Pekka Mykkänen), корреспондент «Хельсингин Саномат» в Брюсселе

Бельгия — одна из множества стран мира, в которых над традициями посещения сауны не заморачиваются.

В одном бассейне я видел небольшую сидячую парилку, которая, похоже, была предназначена для какой-то спа-процедуры. Чтобы попасть внутрь, нужна была монетка, но, поскольку в кармане моих плавок монетки не оказалось, я не смог зайти.

Я видел комнаты с инфракрасным светом, которые называли саунами. Но в них было не теплее, чем в обычной квартире многоэтажного дома.

Я видел место, которое называли сауной и в которое клиентов зазывали при помощи порно на экранах телевизоров в баре вестибюля.

Еще есть места с финской каменкой. К моему разочарованию, вместо ковша и ведра я обнаружил предупреждение на трех языках об опасностях использования всего этого оборудования и о запрете лить воду на каменку.

Женщина льет воду на камни в финской сауне

Моя семья с удовольствием ходит в спа-центр рядом с аэропортом, температуру главной сауны там можно поднять до 80 градусов. Там тоже встречаются постыдные для любителей традиционной сауны инфракрасные инкубаторы, но есть и замечательные бассейны, из которых через пластиковые двери можно попасть на улицу и к джакузи. Зимой ощущения непередаваемые!

Для тех, кто не хочет париться нагишом с другими, предлагается общая — и единственная — раздевалка, где все ходят голыми. Однако ополаскиваются все уже в купальных костюмах.

Русские — второй после финнов народ, уважающий культуру сауны, считает корреспондент «Хельсингин Саномат» в Москве Пекка Хакала (Pekka Hakala)

Второй после финнов народ, уважающий культуру сауны, живет в России . Октябрьская революция прервала эпоху частных бань на сто лет, но и это явление в России постепенно возрождается. В некоторых квартирах появляются неплохие сауны-кабины.

Общественные бани существовали в России всегда.

Традиции в разных местах разные. Чаще всего в общественной бане парятся нагишом, подкладывая что-нибудь себе под зад. В сауне при бассейне можно быть в плавках.

На голове у русских любителей бани часто бывает шапочка, в общественных банях обычно носят резиновые шлепанцы. В бане их оставляют у полоков.

Посетитель отдыхает после процедур в Варшавских общественных банях в Москве

Обычно русские сидят в парилке долго и спокойно наслаждаются процессом.

Веник здесь в почете, и его часто покупают в общественных банях.

Женщины и мужчины парятся в разных помещениях, но в крупных городах встречаются и смешанные бани.