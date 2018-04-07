Циркачи в пустыне. Зачем Саудовская Аравия приглашает Cirque Du Soleil

Саудовская Аравия встречает Голливуд с распростертыми объятиями. В ближайшее время ближневосточное королевство может добавить в свою копилку соглашения с продюсером театра Cirque du Soleil, а также с самым крупным кинопрокатчиком в мире — компанией AMC Theatres. Этими сделками лично занимается наследный принц Мухаммед ибн Салман, старающийся реформировать нефтеориентированную экономику государства.

Ведомство развлечений — the General Entertainment Authority (GEA) — сообщило о новом шоу Cirque du Soleil в Саудовской Аравии, а также о сотрудничестве с гастролирующей труппой Feld Entertainment, с экспозициями National Geographic Encounter и с промоутером фестивалей IMG Artists. «Ведущие в своей отрасли партнеры действительно понимают, насколько заманчивы возможности инвестиций, которые предлагает Саудовская Аравия в мировой индустрии развлечений, — сказал в своем пресс-релизе председатель GEA Ахмед аль-Хатиб. — Их значительные вложения говорят о заинтересованности Саудовской Аравии в политике легкого выхода на рынок и в успехе программы „Видение-2030“.

Наряду с озвученными планами компании AMC Theatres открыть около сотни кинотеатров в Саудовской Аравии к 2030 году эти соглашения нацелены на стимулирование всей индустрии развлечений в странах Персидского залива. Они являются частью недавних амбициозных социальных и политических реформ страны, которые запустил принц Мухаммед ибн Салман для модернизации общества и диверсификации экономики.

Контракт с Cirque du Soleil предусматривает, что канадская компания Montreal создаст новую постановку для выступления на национальном празднике Саудовской Аравии в сентябре. Это станет первым шоу Cirque du Soleil в странах Персидского залива. „У нас будет 150 артистов на сцене — самый большой состав за все время существования цирка, — заявил управляющий директор Cirque du Soleil Джонатан Тетро в ходе конференции, организованной правительством Саудовской Аравии в Калифорнии. — Сейчас есть все условия для выступления смешанного состава цирковой труппы перед смешанной публикой“. Судя по всему, Тетро мог иметь в виду, что на сцене и в зрительном зале будут и мужчины, и женщины одновременно. Это стало бы прорывом для ультраконсервативной Саудовской Аравии, где действует множество запретов для женщин.

Нынешняя тактика Саудовской Аравии заключается в выстраивании партнерства с компаниями, учрежденными в США , в надежде на то, что американский опыт поможет избежать неверных решений. „Наша цель — не привлечение капитала в страну, а стабильное развитие бизнеса“, — заявил со сцены Ибрагим аль-Омар, руководитель GEA. Коммерческие организации, отвечающие требованиям строгой саудовской цензуры, приветствуется тем более. В перспективе у королевства мероприятия для всей семьи: пятилетнее партнерство Feld Entertainment с GEA включает в себя обязательства по проведению в стране шоу, которые бы включали популярные в Америке Disney On Ice и Monster Jam.

Но на этом они не останавливаются. GEA планирует построить десять площадок для размещения подводной экспозиции National Geographic Encounter, которая сейчас находится на Манхэттене . Первые площадки должны открыться в Эр-Рияде в следующем году. В GEA утверждают, что остальная инфраструктура на подходе: решение артистов IMG провести больше широкомасштабных выступлений в регионе потребует строительства новых мест для их проведения.

Золотой жилой этого соглашения является подготовка AMC Theatres к открытию первого кинотеатра в стране через две недели. Это первый кинопрокатчик, вновь допущенный в страну после того, как королевство 35 лет назад под давлением могущественных религиозных деятелей полностью запретило показ фильмов. Сотня кинозалов в последующие двенадцать лет — это первые осторожные шаги для страны, в которой живет около 32 млн человек. Но Мухаммед ибн Салман настойчиво добивался международного расположения, и, похоже, впереди нас ждут новые контракты.

Эти соглашения являются частью трехнедельной поездки принца по США. В последние дни турне Мухаммеда привлекло внимание голливудских влиятельных лиц: как сообщается, в понедельник саудовский наследник престола отобедал в доме Руперта Мердока с главами практически каждой крупной киностудии, а впереди у него запланирована встреча с телеведущей Опрой Уинфри.

Читайте также

Дворцовый переворот: как принц Саудовской Аравии вернул в казну $100 млрд Нефть и песок. Зачем наследному принцу Саудовской Аравии американские деньги