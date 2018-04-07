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Экстренная ситуация в Петрозаводске: дворы уходят под воду
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Экстренная ситуация в Петрозаводске: дворы уходят под воду 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В карельской столице мобилизованы силы и средства для ликвидации последствий подтопления жилых домов. Из-за непогоды дворовые территории в Петрозаводске постепенно уходят под воду.
Половодье на Ригачина, 16. Весенняя река затопила двор. Вода, весело бурля, заливает подъезды и стекает в подвал. Как ее оттуда откачать, непонятно. Не видно, чтобы кто-то спасал утопающих, кроме самих утопающих,
— сообщают местные жители. Ситуация в частном секторе в карельской столице еще тяжелее. В связи с этим в Администрации карельской столицы состоялось экстренное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
В Петрозаводске продолжается резкое таяние снега и обильные осадки. Это стало причиной подтопления дворовых территорий частного сектора в разных микрорайонах Петрозаводска. Неблагоприятная ситуация сложилась на участках улиц Щербакова, Чехова, Ломоносова на Кукковке, а также на Муезерской, Сулажгорской, Новосулажгорской, Усадебной и других. Трудности возникли там из-за засорения и промерзания дренажных трубопроводов под дорогами.
Члены Комиссии приняли меры для ликвидации подтопления дворовых территорий жилых домов, обеспечения безопасности попавшего в эти зоны населения и недопущения возникновения чрезвычайной ситуации. В частности, для организации работ сформирована оперативная группа под руководством заместителя председателя комитета ЖКХ — начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева. К работам по размораживанию и прочистке дренажных трубопроводов привлечены сотрудники АО «ПКС — Водоканал», ООО «ТехРент», КВУ «Служба заказчика», МЧС Карелии и других организаций.
Ситуация с таянием снега и прохождением талых вод находится на постоянном контроле Администрации. По материалам: ptzgovorit.ru
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