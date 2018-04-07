Экстренная ситуация в Петрозаводске: дворы уходят под воду

В карельской столице мобилизованы силы и средства для ликвидации последствий подтопления жилых домов. Из-за непогоды дворовые территории в Петрозаводске постепенно уходят под воду.

Половодье на Ригачина, 16. Весенняя река затопила двор. Вода, весело бурля, заливает подъезды и стекает в подвал. Как ее оттуда откачать, непонятно. Не видно, чтобы кто-то спасал утопающих, кроме самих утопающих,

— сообщают местные жители. Ситуация в частном секторе в карельской столице еще тяжелее. В связи с этим в Администрации карельской столицы состоялось экстренное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

В Петрозаводске продолжается резкое таяние снега и обильные осадки. Это стало причиной подтопления дворовых территорий частного сектора в разных микрорайонах Петрозаводска. Неблагоприятная ситуация сложилась на участках улиц Щербакова, Чехова Ломоносова на Кукковке, а также на Муезерской, Сулажгорской, Новосулажгорской, Усадебной и других. Трудности возникли там из-за засорения и промерзания дренажных трубопроводов под дорогами.

Члены Комиссии приняли меры для ликвидации подтопления дворовых территорий жилых домов, обеспечения безопасности попавшего в эти зоны населения и недопущения возникновения чрезвычайной ситуации. В частности, для организации работ сформирована оперативная группа под руководством заместителя председателя комитета ЖКХ — начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева. К работам по размораживанию и прочистке дренажных трубопроводов привлечены сотрудники АО «ПКС — Водоканал», ООО «ТехРент», КВУ «Служба заказчика», МЧС Карелии и других организаций.