«Ядрово» пообещали превратить в безопасный и современный полигон

Заместитель председателя Правительства Московской области , спецпредставитель Губернатора в Волоколамском муниципальном районе по вопросам экологии Александр Чупраков и представители голландских компаний проинспектировали готовность полигона ТБО «Ядрово» к началу процесса дегазации. Об этом сообщается в пресс-релизе губернатора и правительства Московской области, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

«В настоящий момент полигон готовится для установки системы дегазации. Вся техника — стичер, экскаватор, оборудование — готова, мы сейчас ожидаем документы на отправку», — сообщил главный инженер Trisoplast Mineral Liners Деннис Зегерс.

Полигон поделен на участки, их по очереди готовят к дегазации. Планируется, что когда их закроют мембраной, с помощью специального экскаватора будут сделаны проколы для сбора свалочного газа. По скважинам газ будут поднимать и выводить на высокотемпературный факел.

По словам голландских экспертов, использование факела — протестированная и безопасная для экологии технология. «Современный факел — это уже не факел, это, по сути, завод по утилизации свалочного газа, они вообще не приносят никакого вреда», — заверил Зегерс. «"Ядрово" — абсолютно такая же свалка, как и за рубежом. Мы превратим его в безопасный, современный полигон», — добавил он.

В настоящее время на полигоне ведутся работы по откачке фильтрата во временный резервуар. «Перекачано около 2 тысяч кубометров фильтрата, в настоящее время он не представляет никакой опасности — локализован и находится под контролем», — сообщил представитель ООО «Ядрово» Максим Конопко. Он добавил, что после очистки в этой воде смогут жить рыбы.