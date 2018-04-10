Суд рассмотрит иск жителей Волоколамска к оператору свалки «Ядрово» 7 мая

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Волоколамский городской суд Московской области рассмотрит коллективный иск жителей Волоколамского района Подмосковья к оператору полигона бытовых отходов «Ядрово» — ООО «Ядрово» 7 мая. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Судебное заседание назначено на 7 мая на 11 часов", — заявили в пресс-службе.

Иск о возмещении ущерба за нарушение природоохранного законодательства был подан от пяти жителей, двое из которых выступают в интересах несовершеннолетних, следует из материалов суда. К разбирательствам в качестве третьего лица также привлекли администрацию Волоколамского района Подмосковья.

Суд зарегистрировал иск 19 марта — до событий 21 марта в Волоколамске , когда 77 детей обратились за помощью к врачам из-за плохого самочувствия. Родители связывали его с очередным выбросом свалочного газа с «Ядрова», однако медики опровергли эту версию.

Обоснование иска

Жители Волоколамского района с февраля 2018 года массово жаловались на неприятный запах с «Ядрова» и провели несколько митингов с требованием закрытия свалки. Чтобы решить проблему, власти области принудили оператора полигона возвести в ускоренном режиме к 15 июня систему сжигания свалочного газа на старой, отработанной части полигона. Ее изолируют от внешней среды специальным полимерным материалом, в перспективе закроют плодородным грунтом и высадят растения.

На «Ядрово» также возведут очистные сооружения для опасной для экологии жидкости, образующейся при гниении мусора — фильтрата. Его будут очищать до технической воды. Также на территории полигона в апреле начнут строить предприятие для переработки органического мусора. Министр экологии Подмосковья Александр Коган ранее объяснял, что свалочный газ образуется при разложении именно этого вида отходов, поэтому так важно его отсортировывать от других материалов и перерабатывать.

Новая часть полигона «Ядрово» была построена согласно современным ужесточенным требованиям к площадкам бытовых отходов, что не позволит, по мнению местных властей, допустить повторения ситуации с распространением неприятного запаха. Эта часть полигона начнет принимать отходы 14 апреля и продолжит работать до 2030 года.