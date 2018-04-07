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Специалисты выяснили готовность полигона «Ядрово» к дегазации
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Специалисты выяснили готовность полигона «Ядрово» к дегазации 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Готовность полигона «Ядрово» к началу процесса дегазации проинспектировали в субботу спецпредставитель губернатора в Волоколамском муниципальном районе по вопросам экологии Александр Чупраков и представители голландских компаний, сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
"В настоящий момент полигон готовится для установки системы дегазации. Вся техника — стичер, экскаватор, оборудование — готова, мы сейчас ожидаем документы на отправку. Мы подготовили все необходимые материалы для скважин, они также оформляются к отгрузке", — сообщил главный инженер компании «Trisoplast Mineral Liners» Деннис Зегерс.
Как поясняет пресс-служба, полигон разбит на участки, каждый из которых по очереди готовят к дегазации. После того, как их закроют мембраной, с помощью специального экскаватора будут сделаны «проколы» для сбора свалочного газа. По скважинам газ будут поднимать и выводить на высокотемпературный факел. Работы по дегазации начнутся в срок.
По словам голландских экспертов, использование факела — многократно протестированная и безопасная для экологии технология. «Современный факел — это уже не факел, это, по сути, завод по утилизации свалочного газа, они вообще не приносят никакого вреда», — отметил Зегерс. При этом он напомнил, что компания «Trisoplast Mineral Liners» работала на полигонах в разных европейских странах, в том числе в Нидерландах, Польше, Сербии, Турции, Румынии, Литве.
"Ядрово" — абсолютно такая же свалка, как и за рубежом. Мы превратим его в безопасный, современный полигон", — заявил Зегерс. Представитель ООО «СтройТех» Евгений Рыбальченко уточнил, что тело полигона уже на 40% готово к основным работам по монтажу системы дегазации. «В общем произведено работ по всему производству на 60-70%. В данный момент голландская компания осматривает выполненные нами работы. Они соответствуют их требованиям», — сообщил Рыбальченко.
Представитель ООО «Ядрово» Максим Конопко сообщил, что в настоящее время идет откачка фильтрата во временный резервуар. «Перекачано около 2 тысяч кубометров фильтрата, в настоящее время он не представляет никакой опасности — локализован и находится под контролем», — сказал Конопко.
Он сообщил, что сейчас ведутся переговоры с несколькими компаниями, которые предлагают различные решения по очистке фильтрата.
"Думаю, в течение следующей недели у нас есть шанс заключить такой договор. Очистка будет проводится до параметров рыбхоза — в этой воде смогут жить рыбы", — сказал Конопко. Он также отметил, что с наступлением весны усилен контроль за уровнем фильтрата на полигоне.
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