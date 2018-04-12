Мусорный полигон «Ядрово». Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 13-14 апреля 2018 года в Московской области планируется закрыть и начать рекультивацию старой части (карты) мусорного полигона «Ядрово», выбросы свалочного газа из которого вызвали массовые жалобы и протесты у местных жителей. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о полигоне, его владельцах и экологических проблемах, связанных с его работой.

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Ядрово» расположен в 3 км к востоку от границы города Волоколамска рядом с одноименной деревней на 112 км Волоколамского шоссе.

История

Впервые свалка на месте действующего полигона появилась в 1979 году. На протяжении 30 лет на нее свозился мусор с окрестных населенных пунктов, и большой проблемы она не вызывала. Согласно архивным спутниковым снимкам, площадь свалки не превышала 5 тыс. кв. м, а ее расстояние от деревни Ядрово составляло 1 км.

23 мая 2008 года в Волоколамске было зарегистрировано ООО «Ядрово», которое начало создавать на месте свалки крупный полигон твердых бытовых отходов площадью более 100 тыс. кв. м (10 га).

Завоз мусора из Москвы и других районов Подмосковья начался в 2008 году, хотя официально тариф на утилизацию отходов для ООО «Ядрово» был утвержден министерством экономики Московской области только распоряжением от 28 сентября 2009 года.

В 2011 году мощность полигона составляла 200 тыс. т в год. Однако в 2016 году «Ядрово» приняло 660 тыс. т отходов, в 2017 году его мощность была определена в 420 тыс. т. Быстрый рост объема мусора, свозимого из «Ядрово», был вызван закрытием других крупных полигонов Подмосковья. Всего в 2013-2017 годах прекратили работу 24 из 39 действовавших ранее в Московской области крупных свалок.

На «Ядрово» работает в общей сложности 70 человек и 30 единиц спецтехники.

В настоящее время полигон действует в соответствии с бессрочной лицензией, выданной Росприроднадзором 14 сентября 2016 года.

ООО «Ядрово»

Управляет полигоном ООО «Ядрово». Его соучредителями в 2008 году выступили граждане РФ Максим Конопко, Виктор Кошкин и Александр Антонович (75% акций) и ЗАО «В. И. П. Сервис» (25%), причем последнее практически сразу вышло из уставного капитала ООО. Пакет «В. И. П. Сервис» за 2500 рублей выкупила администрация Волоколамского муниципального района. Постановление об их покупке подписал 27 мая 2008 года глава Волоколамского муниципального района Вячеслав Карабанов (занимал пост в 2002-2014 годах). В 2016 году 75% акций перешли московскому ООО «ЦМПТ», акционерами на паритетной основе являются Анна Конопко, Виктор Кошкин, Алексей Волошин и Александр Антонович. 25% остаются в собственности у муниципального района.

Генеральный директор компании ООО «Ядрово» — Алексей Сулимов (бывший первый заместитель главы Волоколамского района Вячеслава Карабанова).

Выручка ООО «Ядрово» в 2016 году составила 177,2 млн рублей (рост на 34% по сравнению с 2015 года), чистая прибыль — 32 млн 63 тыс. рублей (снижение на 26%). Фирма занимает 12-е место по выручке среди всех подмосковных компаний, занимающихся сбором отходов.

Конфликт с местными жителями

Из-за быстрого роста полигона «Ядрово» в 2016 года в декабре того же года жители Волколамска обратились в районную прокуратуру с требованием провести его проверку. Она прошла в январе-феврале 2017 года с участием специалистов подмосковного министерства экологии и природопользования. Сообщалось, что по итогам проверки ООО «Ядрово» было привлечено к ответственности за нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических норм (статьи 8.1, 8.2 и 8.4 Кодекса об административных нарушениях РФ). В частности, выяснилось, что на полигоне не осуществлялся полноценный контроль загрязнения почвы.

1 апреля 2017 года в Волоколамске прошел первый митинг из-за жалоб на запах со свалки. В нем приняли участие более 300 жителей города и соседних деревень. Они потребовали привести эксплуатацию «Ядрово» в соответствии с законодательством и отправить в отставку главу муниципального района Евгения Гаврилова . Еще один митинг (150 человек) прошел 15 октября 2017 года.

21-23 февраля 2018 года жители Волоколамска начали жаловаться в соцсетях на удушливый запах, а также сыпь и рвоту. 3 марта в Волоколамске прошел первый массовый митинг, собравший около 5 тыс. человек (четверть населения города), на нем жители потребовали немедленно закрыть полигон.

6 марта глава Волоколамского района Евгений Гаврилов ввел режим ЧС в границах полигона.

8 марта жители Волоколамска перекрыли шоссе и не пускали мусоровозы, 30 человек были задержаны за неповиновение требованиям полиции.

10 марта прошел второй крупный митинг (4 тыс. человек), его посетила кандидат в президенты РФ Ксения Собчак . В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему неприятных запахов на «Ядрово» в течение трех месяцев.

В середине марта контрольные замеры, проведенные специалистами министерства экологии и природопользования Подмосковья, подтвердили серьезное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе свалки, в том числе сероводоворода (в 7,5-15 раз).

16 марта Волоколамский городской суд зарегистрировал первый иск жителей Волоколамска к ООО «Ядрово» — они потребовали возмещения ущерба за нарушение природоохранного законодательства. Всего к компании поданы восемь исков.

21 марта 77 детей из разных школ Волоколамска и около 300 взрослых обратились к врачам с жалобами на головокружение и тошноту, шестеро были госпитализированы. Местные жители, собравшиеся на митинг, связали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с «Ядрово», факт которого подтвердили в администрации Волоколамского района. Впрочем, врачи этой связи установить не смогли. Днем 21 марта губернатор Андрей Воробьев приезжал в Волоколамск в связи с происшествием. 22 марта власти Подмосковья решили выписать путевки на отдых для детей и взрослых жителей района. Всего к 10 апреля сообщалось, что их получили более 1,9 тыс. человек.

23 марта глава Волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку. В тот же день и. о. главы был назначен Андрей Вихарев

30 марта по решению Вихарева на территории Волоколамска, Ядрово и других населенных пунктов неподалеку от полигона был введен режим повышенной готовности, подразумевающий непрерывный контроль над состоянием окружающей среды, информирование населения, создание комиссии по предупреждению возможной чрезвычайной ситуации.

Несмотря на экстренные меры по предотвращению выбросов газа с полигона, рядом с ним продолжало фиксироваться превышение концентрации вредных веществ. 1 апреля прошел очередной митинг, который собрал, по разным оценкам, от 3,5 до 6 тыс. человек. На нем, в частности, требовали закрытия полигона и отставки губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Инвестпрограмма и решение проблем полигона

23 мая 2017 года была утверждена инвестиционная программа по реконструкции и рекультивации площадей полигона ТБО «Ядрово» сроком до 2020 года.

Она предусматривает закрытие и рекультивацию существующей «старой» части (карты) полигона и создание «новой» части — в 150 м к западу.

Также в программу входят строительство мусороперерабатывающего комплекса, обустройство дорог, закупка установки по сбору биогаза. Новая карта полигона будет принимать до 600 тыс. т мусора в год, соответствовать всем современным требованиям. Общая стоимость инвестиций — 331 млн рублей. 13-14 апреля 2018 года старая карта «Ядрово» будет закрыта, новая заработает 14 апреля.

В марте 2018 года, чтобы решить проблему с вредными выбросами, власти области принудили оператора полигона возвести в ускоренном режиме к 15 июня систему сжигания свалочного газа на старой, отработанной части свалки. Ее изолируют от внешней среды специальным полимерным материалом, в перспективе закроют плодородным грунтом и высадят растения.

На «Ядрово» также возведут очистные сооружения для фильтрата — опасной для экологии жидкости, образующейся при гниении мусора. Его будут очищать до технической воды. Также на территории полигона в апреле начнут строить предприятие для переработки органического мусора.