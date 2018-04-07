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Чупраков проверил готовность полигона ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе к дегазации
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Чупраков проверил готовность полигона ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе к дегазации 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Заместитель председателя правительства региона, спецпредставитель губернатора Московской области по вопросам экологии в Волоколамском районе Александр Чупраков проверил ход работ по подготовке к дегазации полигона ТБО «Ядрово».
«Мы сейчас проводим рабочее совещание на полигоне «Ядрово», где полным ходом идут работы по подготовке необходимой поверхности тела полигона. Нам расскажут о том объеме работ, который выполнен, а также о том, сколько нам еще осталось», — сказал Чупраков.
Как отметил представитель ООО «СтройТех» Евгений Рыбальченко, на полигоне уже произведено 40% основания купола. В данный момент голландская компания осматривает выполненные работы. Их признали соответствующими всем необходимым требованиям.
«В настоящий момент полигон готовится для установки системы дегазации. Вся техника — стичер, экскаватор, оборудование — готова. Мы сейчас ожидаем документы на отправку. Мы подготовили все необходимые материалы для скважин, они также оформляются к отгрузке», — сказал представитель голландской компании.
По словам Чупракова, жители беспокоятся о безопасности факела, который будет установлен на полигоне.
«И самое главное для нас, чтобы выбросы с данного факела не доставляли никакого неудобства людям, и чтобы там не было никаких веществ, которые влияют на жизнь и здоровье людей», — сказал зампред.
Голландские специалисты подчеркнули, что использование факела — это базовая технология для утилизации свалочного газа. Сейчас современный факел это уже не факел. Так называются заводы по утилизации свалочного газа. То есть они сделаны так, чтобы не приносить никакого вреда.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.
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