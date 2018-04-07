В Киргизии вспоминают героев Апрельской революции

Киргизия отмечает государственный праздник — День народной Апрельской революции. В обращении к народу президент Сооронбай Жээнбеков назвал революционные события восьмилетней давности «примером всеобщего героизма», сообщают местные информагентства.

«Благодаря отважным героям, ставшими 7 апреля 2010 года оплотом киргизского народа, исполнилась его мечта к новой жизни. Был дан достойный ответ тем, кто хотел узурпировать власть, завладеть народным достоянием и поработить людей», — подчеркнул глава государства.

Руководители республики и депутаты парламента возложили цветы к памятникам жертвам погибших в апрельских событиях в мемориальном комплексе «Ата-Бейит» и на площади «Ала-Тоо» в Бишкеке