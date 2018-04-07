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Воробьев назвал Матвиенко настоящим профессионалом и красивой женщиной
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Воробьев назвал Матвиенко настоящим профессионалом и красивой женщиной 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко с днем рождения и пожелал ей удачи в делах и крепкого здоровья.
«Дорогая Валентина Ивановна, с днем рождения! Ваш опыт, лидерские качества и целеустремленность трудно переоценить! Вы настоящий профессионал и красивая женщина! Желаю удачи в ваших добрых делах, крепкого здоровья и благополучия в семье», — написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Валентина Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года. Российский политик, дипломат. Является председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ с 2011 года.
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