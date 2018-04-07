Воробьев назвал Матвиенко настоящим профессионалом и красивой женщиной

«Дорогая Валентина Ивановна, с днем рождения! Ваш опыт, лидерские качества и целеустремленность трудно переоценить! Вы настоящий профессионал и красивая женщина! Желаю удачи в ваших добрых делах, крепкого здоровья и благополучия в семье», — написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Валентина Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года. Российский политик, дипломат. Является председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ с 2011 года.