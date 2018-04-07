Пираты лишили Oracle более $57 млн 

Суд в штате Огайо (США) вынес обвинительный приговор в отношении четырех топ-менеджеров компании TERiX за участие в пиратской схеме, в рамках которой осужденные крали и перепродавали обновления безопасности для продуктов производства корпорации Oracle.
Согласно судебным документам, четверка злоумышленников учредила три подставные фирмы (Sevanna, Summit и Wex), через которые подписала с Oracle договоры об обслуживании и поддержке серверов. В рамках соглашения компании получили учетные данные аккаунтов Oracle для авторизации на портале обслуживания клиентов и использовали их для загрузки обновлений ОС Solaris и патчей для других решений производителя, которые затем предоставляли собственным клиентам. Подобные обновления и патчи являются платными и считаются интеллектуальной собственностью, защищенной авторским правом.
По информации суда, с 2010 по 2014 годы «пираты» загрузили с серверов Oracle 2 704 файла, предложив их более чем 500 клиентам TERiX. Чтобы сохранить пиратскую схему и происхождение файлов в секрете от других сотрудников компании, злоумышленники использовали кодовые названия «Boeing», «Tank» «Snow Wight», «James Bond» и «Plan E». Используя подставные компании для загрузки обновлений, TERiX могла обслуживать своих клиентов без уплаты регулярного сбора, который сторонние фирмы, занимающиеся обслуживанием и поддержкой, должны платить Oracle. В конечном итоге последняя разоблачила мошенников, когда один из них допустил ошибку и загрузил обновления через учетную запись фальшивой компании с IP-адреса TERiX. В общей сложности ущерб от действий злоумышленников составил $57,423 млн Суд назначил организатору схемы, учредителю и главе TERiX, Берндту Эпплби (Bernd D. Appleby) наказание в виде лишения свободы на срок 24 месяца и штрафа в размере $100 тыс., второй основатель и технический директор Джеймс Олдинг (James A. Olding) получил 1 год тюрьмы с выплатой $50 тыс. штрафа, третий участник схемы, директор по продажам, Лоуренс Квинн (Lawrence E. Quinn) отделался 1 днем тюрьмы и штрафом в $5 тыс., а четвертый «пират» Джейсон Джойс (Jason T. Joyce) — 24 месяцами испытательного срока и штрафом в $5 тыс.