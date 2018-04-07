Пираты лишили Oracle более $57 млн

Суд в штате Огайо ( США ) вынес обвинительный приговор в отношении четырех топ-менеджеров компании TERiX за участие в пиратской схеме, в рамках которой осужденные крали и перепродавали обновления безопасности для продуктов производства корпорации Oracle

Согласно судебным документам, четверка злоумышленников учредила три подставные фирмы (Sevanna, Summit и Wex), через которые подписала с Oracle договоры об обслуживании и поддержке серверов. В рамках соглашения компании получили учетные данные аккаунтов Oracle для авторизации на портале обслуживания клиентов и использовали их для загрузки обновлений ОС Solaris и патчей для других решений производителя, которые затем предоставляли собственным клиентам. Подобные обновления и патчи являются платными и считаются интеллектуальной собственностью, защищенной авторским правом.