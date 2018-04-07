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Разрисованная и замусоренная детская площадка на Королева возмущает ростовчан
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Разрисованная и замусоренная детская площадка на Королева возмущает ростовчан 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Социальные сети Ростова пестрят фотографиями антисанитарной детской площадки во дворе одной из многоэтажек на Королева. «Детская площадка на Королёва. Спасибо УК „Ворошиловский“ за наше счастливое детство!» — комментирует свои фото автор. Видно, что сравнительно новая площадка находится в ужасном состоянии. Часть аттракционов разбита, остальная же исписана вандалами.
Однако подписчики пабликов не спешат винить во всем управляющую компанию. По их мнению, жильцам стоило бы и самим бережнее относится к имуществу. Ведь не инопланетяне же бросают мусор мимо урн и ломают лавочки. «А сам ты что сделал для её чистоты? кинул хотя бы одну бумажку в урну или камень в того, кто там бухает? Собрал субботник? Или только ныть и умеешь? Что за поколения „мне все должны“, никто от дивана не подорвется, вечно им кто-то, что-то должен» — комментируют фотографии ростовчане.
Проблема вандализма остро стоит в донской столице. Власти Ростова недавно попросили горожан бережно относиться к благоустроенным к ЧМ-2018 паркам и скверам. Председатель постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Игорь Нестеренко отметил, что главное теперь не презентовать гостям донской столицы обновленные зоны отдыха, а сохранить их в хорошем состоянии для дальнейшего пребывания там ростовчан.
«Обидно становится, когда деньги, потраченные на благоустройство, пропадают зря. Ведь не инопланетяне же уродуют газоны на Журавлёва или в сквере Покровском. Это, к сожалению, делают наши горожане. Так что хотел бы призвать бережнее относиться к тому, что сделано. В конце концов это бюджетные, то есть наши с вами, деньги, — комментирует Нестеренко.
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