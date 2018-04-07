Разрисованная и замусоренная детская площадка на Королева возмущает ростовчан 

Социальные сети Ростова пестрят фотографиями антисанитарной детской площадки во дворе одной из многоэтажек на Королева. «Детская площадка на Королёва. Спасибо УК „Ворошиловский“ за наше счастливое детство!» — комментирует свои фото автор. Видно, что сравнительно новая площадка находится в ужасном состоянии. Часть аттракционов разбита, остальная же исписана вандалами.
Однако подписчики пабликов не спешат винить во всем управляющую компанию. По их мнению, жильцам стоило бы и самим бережнее относится к имуществу. Ведь не инопланетяне же бросают мусор мимо урн и ломают лавочки. «А сам ты что сделал для её чистоты? кинул хотя бы одну бумажку в урну или камень в того, кто там бухает? Собрал субботник? Или только ныть и умеешь? Что за поколения „мне все должны“, никто от дивана не подорвется, вечно им кто-то, что-то должен» — комментируют фотографии ростовчане.
Проблема вандализма остро стоит в донской столице. Власти Ростова недавно попросили горожан бережно относиться к благоустроенным к ЧМ-2018 паркам и скверам. Председатель постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Игорь Нестеренко отметил, что главное теперь не презентовать гостям донской столицы обновленные зоны отдыха, а сохранить их в хорошем состоянии для дальнейшего пребывания там ростовчан.
«Обидно становится, когда деньги, потраченные на благоустройство, пропадают зря. Ведь не инопланетяне же уродуют газоны на Журавлёва или в сквере Покровском. Это, к сожалению, делают наши горожане. Так что хотел бы призвать бережнее относиться к тому, что сделано. В конце концов это бюджетные, то есть наши с вами, деньги, — комментирует Нестеренко.