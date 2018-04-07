Забор в законе: кто и зачем оградил санаторий в Симеизе

СИМФЕРОПОЛЬ , 7 апр — РИА Новости Крым . Забор по периметру южнобережного санатория «Симеиз» установлен в рамках требований к антитеррористической защищенности объектов. Об этом сообщил руководитель симеизского территориального органа администрации Ялты Игорь Дышлевой, комментируя информацию о перекрытии свободного доступа на пляж «Башмак», которая вызвала общественный резонанс в электронных СМИ и соцсетях.

"Ежегодно в клиническом санатории «Симеиз» отдыхает и оздоравливается более 10 тысяч человек, в том числе около 2-х тысяч детей, и требования антитеррористической защищенности данного объекта являются крайне важными", — отметил Игорь Дышлевой.

Он также подчеркнул, что забор, ограждающий территорию санатория, существовал и в украинские времена, но со временем пришел в негодность. А сейчас ограждение восстановлено.

При этом Игорь Дышлевой сообщил, что руководство санатория готово пойти навстречу жителям и гостям поселка и пропускать на пляж через территорию санатория при предоставлении ксерокопии паспорта на проходной.

"Хотелось бы уточнить, что буны и навесы на так называемом пляже «Башмак» находятся на балансе санатория «Симеиз». К тому же этот пляж — далеко не единственный в нашем поселке. Рядом находится пляж бывшего санатория им. Баранова, на набережной Симеиза тоже есть благоустроенные пляжи. Пройти на них можно свободно и этого вполне достаточно", — уточнил руководитель территориального органа, подчеркнув, что ограждение территории санатория — это «требование закона, а не личная прихоть руководства здравницы».

Дышлевой также отметил, что многоэтажный элитный дом, с которым жители поселка связывают появление забора, построен на территории санатория им. Семашко и к санаторию «Симеиз» отношения не имеет.