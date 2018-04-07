Почему кельтов называли охотниками за головами

Кельты — древний и загадочный народ, заселявший когда-то огромную территорию от Британских островов до Малой Азии. Мы расскажем, как они выглядели, почему их называли охотниками за головами и зачем они бросались в битву обнаженными.

Как выглядели древние кельты

Под человеком «кельтского типа» мы обычно подразумеваем обладателя рыжих волос, голубых глаз и светлого, практически белого лица, покрытого веснушками. Это 2% населения Европы, в основном жители Британских островов. Но едва ли такая внешность была типичной для кельтов во времена расцвета их цивилизации, если она вообще была им свойственна.

Во времена Геродота греки без труда узнавали кельтов среди других варваров по национальным чертам: высокому росту, светлой коже, голубым глазам, белокурым волосам и развитой мускулатуре. По мнению исследователей, подобный тип внешности относился скорее не ко всему населению, а к наиболее приметным его сословиям — вождям и свободным воинам.

Это подтверждает археология. До наших дней сохранились многочисленные кельтские захоронения, в которых были найдены как останки людей, соответствующих описаниям античных авторов, так и кельтов, обладавших более коренастым телосложением, менее высоким ростом, широким носом и темными волосами. Последние, по мнению историков, принадлежали к более древнему народу, заселявшему в бронзовом веке северо-альпийскую зону. Блондины же произошли от людей, мигрировавших из Центральной Европы к западу.

С рыжеволосым типом, распространенным на Британских островах, все намного сложнее. До сих пор неизвестно, кому жители Британии, наиболее близкие к кельтам, обязаны этим редким цветом волос. По одной из версий, это наследие германских и скандинавских племен, неоднократно нападавших на Британию в Средние века, по другой — следы более древних народов, населявших эти земли еще до прихода кельтов.

Кто построил Стоунхендж

Мегалиты или огромные постройки из каменных глыб, к которым относится и знаменитый Стоунхендж, вопреки расхожему мнению, не кельтского происхождения. В Европе они обычно датируются поздним каменным веком и ранним бронзовым (3-2 тыс. до н. э.), в то время как первая кельтская археологическая культура, известная как гальштаттская, появилась лишь в 900 году до нашей эры. Впрочем, ни один человек не смог бы просто пройти мимо этих впечатляющих сооружений и оставить их без внимания. Так же поступили и кельты, приспособив многие мегалиты для осуществления своих сакральных практик. Настоящим «храмом друидизма» был Стоунхендж. В ходе раскопок здесь было обнаружено огромное количество британской и римско-британской керамики, а также множество языческих захоронений эпохи Латена, когда друидизм властвовал в Британии.

Это святилище играло столь значительную роль в жизни бриттов, что приверженцы друидической религии продолжали посещать это место и после римского завоевания.

В представлениях островных кельтов мегалиты нередко становились домом местных божеств. Так, знаменитый Ньюгрейндж — коридорная гробница в долине реки Бойне в Ирландии , построенная в III тысячелетии до нашей эры, считалась домом верховного бога Дагды и вошла в местную мифологию как курган фей. Кстати, Ньюгрейндж, по сложности постройки и функциональности, ничем не уступает египетским пирамидам.

Высота кургана составляет 13,5 м, диаметр — около 85 м. К погребальной камере ведет длинный тоннель, по краям которого — вертикально поставленные глыбы, каждая весом по 20-40 тонн. Он ориентирован на место точного восхода солнца в день зимнего солнцестояния. Через специальное отверстие над входом в течение нескольких дней (19-23 декабря) лучи восходящего по коридору солнца доходят до погребальной камеры и освещают ее в течение 17 минут. Ньюгрейндж был тесно связан с культом смерти. Перед входом в гробницу были расположены камни с изображением тройной спирали — символа циклов смерти и возрождения. Они обозначали границу между миром живых и миром мертвых.

Жертвоприношения

Кельтская религия была далека от представлений гуманизма. Античные авторы свидетельствовали, что человеческие жертвоприношения были весьма распространенной практикой. Особенно во времена опасности. Юлий Цезарь писал: «Все галлы чрезвычайно набожны. Поэтому люди, пораженные тяжкими болезнями, а также проводящие жизнь в войне и в других опасностях, приносят или дают обет принести человеческие жертвы; этим у них заведуют друиды. Именно галлы думают, что бессмертных богов можно умилостивить не иначе, как принесением в жертву за человеческую жизнь другой человеческой жизни».

Для этого галлы прибегали даже к массовым жертвоприношениям. По словам Цезаря и Страбона, они сооружали огромные плетенные из ивы чучела-клетки, которые наполнялись живыми людьми и сжигались. Правда, жертвами обычно оказывались преступники, которым и так был вынесен смертный приговор.

Кстати, друиды и кельтские вожди тоже могли стать кандидатами в жертвы. В одном из ирландских сказаний, племя десси одержало победу над врагом благодаря тому, что один из друидов позволил принести себя в жертву в облике коровы. Вождя же могли «отдать богам» в случае, если его правление сопровождалось военными неудачами или какими-нибудь природными бедствиями (неурожаем, наводнением). Такая же практика существовала у древних скандинавов, которые сжигали неугодного богам конунга.

Обнаженные воины

Кельты представлялись римским авторам совершенными берсеркерами с довольно своеобразными представлениями о военной форме и вооружении. Древнегреческий историк Полибий рассказывал, что некоторые кельтские отряды — гезаты (копьеносцы) бросались в бой обнаженными. В основе этой древней кельтской традиции было представление о том, что таким образом можно призвать в помощь божественные силы. Кроме того, подобный эффектный выход служил демонстрацией воинской доблести, которая у кельтов была на первом месте.

Охотники за головами

Любимым военным трофеем кельтов была отрубленная голова достойного врага. Диодор Сицилийский писал, что, убив противника, кельтские воины отрубали ему голову и хранили ее в кедровом масле. Некоторые даже, по словам историка, хвалились, что не отдали бы эти трофеи ни за какие сокровища мира. В одной из ирландских саг повествуется об обряде инициации юноши, который заключался в том, чтобы молодой человек принес отрубленную голову врага.

Легендарный ирландский король Конхобар, живший в начале нашей эры, умер от попадания в голову шара, представлявшего собой смесь известняка и мозга его убитого противника.