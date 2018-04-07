В Вольске студентка заставила школьницу лизать ботинок

Вольске было совершено моральное насилие надученицей. Школьницу заставили лизать ботинок. Происшествие случилось днем около учебного заведения.

По словам очевидцев, одна из студенток технологического колледжа вынудила девятиклассницу облизать ей ботинок. И девочка подчинилась приказам более взрослой девушки. При этом ее сообщники сняли позорное видео на телефон.

Проступок вызвал резонанс в соцсети и в широкой местной обществености, и началось разбирательство. Студентка объяснила свой поступок тем, что она решила отомстить ученице из-за скандала.

Словестная дэель превратилась в унизительное действо — школьницу поставили на колени и заставили облизывать обувь. Родители девочки в негодовании. Возможно, случаем заинтересуется полиция.