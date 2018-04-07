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В Вольске студентка заставила школьницу лизать ботинок
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В Вольске студентка заставила школьницу лизать ботинок 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
В Вольске было совершено моральное насилие надученицей. Школьницу заставили лизать ботинок. Происшествие случилось днем около учебного заведения.
По словам очевидцев, одна из студенток технологического колледжа вынудила девятиклассницу облизать ей ботинок. И девочка подчинилась приказам более взрослой девушки. При этом ее сообщники сняли позорное видео на телефон.
Проступок вызвал резонанс в соцсети и в широкой местной обществености, и началось разбирательство. Студентка объяснила свой поступок тем, что она решила отомстить ученице из-за скандала.
Словестная дэель превратилась в унизительное действо — школьницу поставили на колени и заставили облизывать обувь. Родители девочки в негодовании. Возможно, случаем заинтересуется полиция.
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