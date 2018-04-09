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В Саратовской области толпа школьников заставила девочку вылизывать обувь всем присутствующим
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В Саратовской области толпа школьников заставила девочку вылизывать обувь всем присутствующим 

Свободная пресса 57 минут назад
Фото: Новости Саратова
В соцсетях появилось видео, где одна школьница в присутствии группы подростков унижает другую. Группа юношей и девушек, предположительно учеников технологического колледжа города Вольска Саратовской области, засняли на видео издевательства над сверстницей, сообщает «День. Онлайн». На кадрах видно, что жертву заставили встать на колени и по очереди облизывать обувь каждого присутствующего. К концу видео школьники стали переживать по поводу съемки.
«Просто выключи и удали. Мне не надо, чтобы в соцсетях выложили это, а потом нас по ментам таскали», — произнесла участница скандала.
По предварительной информации, причиной произошедшего могла стать ревность. По данному факту свое расследование проводят правоохранительные органы.
Ранее «СП» в Курганской области 13-летняя девочка из пневматического пистолета, принадлежащего ее отцу, произвела несколько выстрелов в учеников. В результате синяки и ссадины получили семеро детей, один из них был доставлен в больницу и после оказания помощи отпущен домой.
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