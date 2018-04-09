В Саратовской области толпа школьников заставила девочку вылизывать обувь всем присутствующим

В соцсетях появилось видео, где одна школьница в присутствии группы подростков унижает другую. Группа юношей и девушек, предположительно учеников технологического колледжа города Вольска Саратовской области , засняли на видео издевательства над сверстницей, сообщает «День. Онлайн». На кадрах видно, что жертву заставили встать на колени и по очереди облизывать обувь каждого присутствующего. К концу видео школьники стали переживать по поводу съемки.

«Просто выключи и удали. Мне не надо, чтобы в соцсетях выложили это, а потом нас по ментам таскали», — произнесла участница скандала.

По предварительной информации, причиной произошедшего могла стать ревность. По данному факту свое расследование проводят правоохранительные органы

Ранее «СП» в Курганской области 13-летняя девочка из пневматического пистолета, принадлежащего ее отцу, произвела несколько выстрелов в учеников. В результате синяки и ссадины получили семеро детей, один из них был доставлен в больницу и после оказания помощи отпущен домой.

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