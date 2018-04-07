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В Саратове начали проверку из-за видео избиения школьницы
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В Саратове начали проверку из-за видео избиения школьницы 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: АиФ
САРАТОВ, 7 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура в городе Вольске Саратовской области проводит проверку по факту группового издевательства подростков над местной школьницей, которое оказалось запечатлено на видео, сообщила в субботу прокуратура области.
В группе «Подслушано в Вольске» в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу в 15.55 мск было опубликовано видео, на котором запечатлено, как школьницу на улице в кругу толпы молодежи заставили встать на колени, убрать руки за спину и лизать обувь не менее чем трем девушкам, одна из которых при этом ударила потерпевшую ногой по лицу. Весь процесс издевательства сопровождался оскорблениями в адрес потерпевшей, лицо которой попало на видео. Автор ролика указал, что избиение девочки произошло в пятницу в Вольске неподалеку от «технаря» (технологического колледжа). При этом анонимный автор в 22.30 мск в этом же паблике разместил фото этого избиения, на которых запечатлены лица двух обидчиц.
"Вольская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней учащейся одной из школ… По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка, в том числе действиям (бездействиям) органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения", — говорится в сообщении.
Прокуратура области взяла ход проверки под свой контроль.
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