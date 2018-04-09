«А где поднять бабла?» Сколько денег украли у безработных в Москве

Безработные москвичи давно стали своего рода мемом. Чего у них только ни воруют: «заряженные» спорткары, драгоценности, которых хватит на шесть таких же, сейфы с наличкой, достаточной для покупки неплохой квартиры… Смахивая с лиц горькие слезы, редакция Москвы 24 собрала все новости Агентства «Москва» об ограблении столичных безработных в 2017 году.

Где моя тачка, чувак? Больше всего денег безработные москвичи в прошлом году потеряли из-за деятельности автоугонщиков: в 2017 году у них угнали 36 автомобилей общей стоимостью 151,1 миллиона рублей.

Путем простых математических действий легко подсчитать, что средняя стоимость украденной у безработного москвича машины в прошлом году составила 4,2 миллиона рублей. Чаще всего среди них попадаются внедорожники Range Rover, Toyota Land Cruiser и представительские модели Mercedes-Benz.

Самый же дорогой из украденных автомобилей — «заряженный» спорткар Mercedes-Benz SLS AMG стоимостью 12 миллионов рублей. Его открыто угнали двое неизвестных прямо из сервиса на Волочаевской улице, угрожая автомеханикам предметом, похожим на пистолет. С заявлением об угоне в полицию обратилась безработная москвичка 1984 года рождения.

А в середине января прошлого года у другого безработного жителя столицы угнали Volkswagen Touareg стоимостью 800 тысяч рублей. Стоит отметить, что это — самый дешевый из угнанных автомобилей, однако интерес вызывают обстоятельства того случая.

Дело в том, что машину угнал 28-летний специалист одного из центров снижения веса, предварительно украв у пострадавшего ключи. Может, тот был его пациентом, и молодой человек, увидев, как мужчина страдает от переедания новогодними салатами, решил сделать доброе дело и предоставить безработному возможность сбросить лишний вес за счет пеших прогулок по городу?..

Лучше налом Говорят, что профессиональные карманники в первую очередь — очень талантливые психологи, и легко могут определить в потоке человека, у которого есть что-то ценное. Если это так, то безработного москвича они, видимо, чуют за версту.

Больше всего в прошлом году ворам удалось украсть у мужчины, который шел по Большой Пионерской улице: надавав ему тумаков, трое неизвестных сняли с пострадавшего рюкзак, в котором лежало 200 тысяч долларов (в переводе на российскую валюту — 11,5 миллиона рублей).

Любовь грабителей к наличным вполне ясна: это не краденый автомобиль, который нужно продать, не ювелирные изделия и даже не сейф, который еще нужно умудриться вынести из квартиры, дотащить до базы и вскрыть.

Поэтому наличные в сумке — самый лакомый кусок для грабителя и, завидев мешок денег, они действуют быстро, агрессивно и рьяно. В конце июля в этом убедился другой безработный москвич: на Юго-Западе столицы двое неизвестных отняли у него сумку с 3,4 миллиона рублей. Отбиться от нападавших пострадавшему не помог даже травматический пистолет. Впрочем, его разбойники тоже отняли и забрали с собой.

Но все равно рано или поздно грабителям придется освоить новые технологии, так как прогресс не стоит на месте. Первыми на них обратили внимание двое неизвестных в районе Марьина Роща: они напали на безработного и, угрожая ножом, потребовали у пострадавшего открыть в телефоне банковское приложение, перевели себе чуть больше 10 тысяч рублей и скрылись. Вот кому деньги перевели, к тому и обращайтесь!

И если кибермошенники с Марьиной Рощи уже освоили технологии мобильных платежей, то приезжий из Тольятти решил действовать по старинке. В августе прошлого года он предъявил в отделении одного из банков поддельные документы и украл у безработного москвича 250 тысяч долларов (около 14,8 миллиона рублей).

За семью замками На третьем месте по сумме награбленного — квартиры безработных москвичей. За прошедший год домушники вынесли из них 42,9 миллиона рублей, ограбив при этом 11 квартир. В среднем это 3,9 миллиона рублей на квартиру.

Самая широкая улыбка была на лице вора, который проник в квартиру на 3-й Парковой улице 23 июля. Вечером того же дня в полицию обратилась 29-летняя безработная и заявила, что неизвестный вынес из ее дома ювелирные украшения на сумму около 1 млн рублей и 220 тыс. евро наличными. Общая сумма награбленного составила 16,5 миллиона в переводе на российскую валюту.

Вполне возможно, что обнаружив пропажу, женщина вспомнила совет Жоржа Милославского ( Леонид Куравлев ) из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»:

Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть.

Однако, как показывает практика, стальные дверцы банковских ячеек — далеко не панацея, если вор решил ограбить столичного безработного. У одного из них 22 ноября 2017-го неизвестный похитил из ячейки в финансовой организации на Зоологической улице более 22 миллиона рублей. Об этом в полиции рассказала пострадавшая неработающая москвичка 1979 года рождения.

В тот же день на Тверской произошло похожее преступление, — вор обчистил две ячейки на 22,8 и 12,9 миллиона рублей. Были ли пострадавшие от его действий безработными — не уточняется.

Возвращаясь к квартирному вопросу: некоторые безработные москвичи живут в настолько царских палатах, что среднестатистический вор просто не в силах побороть желание украсть всю квартиру целиком.

Именно такая история приключилась с безработным владельцем квартиры в доме 45 по Староконюшенному переулку: неизвестные изготовили поддельные документы и зарегистрировали право собственности в Росреестре . Сумма ущерба составила более 56 млн рублей.

Лучшие друзья девушек Последним в списке, но отнюдь не последним по сумме украденного, идет все то, что ярко блестит, дорого стоит и плохо лежит.

Самая серьезная кража драгоценностей, образовавшая нашу luxury-смету практически целиком, произошла еще в 2015 году, но заявила о случившемся 29-летняя безработная москвичка в полицию только 9 октября 2017 года. По ее словам, столичный предприниматель предложил выгодно продать ее драгоценности, но предпочел скрыться со всем, что ему передала женщина. Общая стоимость сережек, браслетов и колец составила 1 миллион 230 тысяч долларов, или 74 миллионов рублей.

Еще одной безработной девушке воры испортили майские праздники: в центре Москвы 2 мая они вытащили из ее немецкого «жеребца» планшет и смартфон Apple, а вместе с ними — две сумки LV.

А в середине марта того же года объектом неконтролируемого вожделения и последующей кражи стала норковая шуба безработной посетительницы одного из кафе на улице Мясницкая. Как выяснилось позже, на ее шубу за 100 тысяч рублей положила глаз 25-летняя домохозяйка, по-видимому, сидевшая за соседним столиком.

Деньги любят счет Сложив суммы по всем пунктам, получится следующее: в результате 62 преступлений против безработных москвичей, воры утащили 405,8 миллиона рублей. То есть в среднем каждый из пострадавших потерял по 6,5 миллиона рублей.

Если перевести общую сумму в пятитысячные купюры, то ее вес составит 82,78 килограмма наличных. А если сложить эти пачки друг на друга, то получится красивый оранжевый столбик высотой 10,1 метра (третий-четвертый этаж в зависимости от высоты потолков).