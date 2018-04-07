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Названы маршруты и время отправления до конкретных кладбищ Самарской области
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Названы маршруты и время отправления до конкретных кладбищ Самарской области 

ТРК Губерния 53 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
Названы конкретные направления 8 дополнительных маршрутов, которые будут на Пасху отвозить жителей Самарской области до кладбищ и привозить обратно, сообщает сайт горадминистрации. Так, на «Лесное» кладбище жителей губернии будут доставлять автобусы № 4к (от посёлка Управленческого) и № 67к (от Мехзавода). До «Южного» пойдут автобусы № 77д (от Хлебной площади), № 129э (от автостанции «Аврора») и № 36ю (от кладбища «Рубежное»). На «Рубежное» отправятся маршруты № 36д (с Хлебной площади) и № 63э (с а/с «Аврора»). На кладбище «Зубчаниновское» будет ходить один автобус — № 27к (с площади им. Кирова). Первый рейс запланирован на 7 утра, последний — на 3 часа дня. У жителей Самарской области будет в запасе ещё полчаса: в 15:30 со всех городских кладбищ будут отправляться так называемые контрольные рейсы, чтоб никого не оставить.
Фото: Сайт администрации г. о. Самара
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