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Привет из 90-х: на рынке Темерник появились парковочные рэкетиры
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Привет из 90-х: на рынке Темерник появились парковочные рэкетиры 

Деловое сообщество 57 минут назад
Жители Азова вернулись из донской столицы в негодовании. О беспределе на рынке «Темерник» рассказывают они теперь в социальных сетях. Приехав за покупками, они припарковали машину на парковке. Однако тут же буквально ниоткуда появился молодой человек и предложил оплатить стоянку. «Мы ему задали вопрос легально ли это, на что он отвечал, отвернувшись от камеры телефона, что бесплатная стоянка находится ниже рынка Темерник. Никаких знаков о платной парковке мы не видели, да и их там скорее всего нет. Всё же пришлось отдать ему 100 рублей так как не хотели прийти и увидеть машину на спущенных колёсах, — комментируют азовчане.
Подобный рэкет процветал в 90-е годы, комментируют подписчики в социальных сетях. Ростовчане совершенно не удивлены поборами. По их словам, подобные мошенники встречаются в самых разных частях города. „Что поделать, люди выживают, как могут. А платить или не платить — это ваше личное дело“ — такие советы под записью не редкость.
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