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Обработку от клещей проведут в Нижнем Новгороде до 15 июня
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Обработку от клещей проведут в Нижнем Новгороде до 15 июня 

Newsroom24 57 минут назад
Фото: Newsroom24
Это следует из содержания документа, размещенного на сайте госзакупок.
В рамках объявленного городской администрацией конкурса необходимо будет провести акарицидную обработку лесных участков общей площадью в 1,82 га.
1,64 га территории, подлежащей обработке, находится в Сормовском районе, а остальные участки — в Автозаводском и Приокском районах.
На проведение работ, которые также включат в себя энтомологическое обследование территории до и после обработки, выделяется 3,7 млн рублей.
Аукцион состоится 27 апреля.
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