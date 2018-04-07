Обработку от клещей проведут в Нижнем Новгороде до 15 июня

Это следует из содержания документа, размещенного на сайте госзакупок.

В рамках объявленного городской администрацией конкурса необходимо будет провести акарицидную обработку лесных участков общей площадью в 1,82 га.

1,64 га территории, подлежащей обработке, находится в Сормовском районе, а остальные участки — в Автозаводском и Приокском районах.

На проведение работ, которые также включат в себя энтомологическое обследование территории до и после обработки, выделяется 3,7 млн рублей.

Аукцион состоится 27 апреля.