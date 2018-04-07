Мониторинг состояния поверхностных вод в Порховском районе начнётся 15 мая 

С 15 мая в Порховском районе начнётся мониторинг состояния поверхностных вод, находящихся поблизости от полигона ТКО — об этом заявили представители Псковского облсовпрофа на совместном круглом столе с инициативной группой. По информации участников круглого стола, мониторинг будет проводиться силами лаборатории профсоюзной стороны. Инициативная группа заявила, что участки полигона находятся в опасной близости от Шелони, что в свою очередь может нанести ущерб озеру Ильмень. Напомним, ранее инициативная общественная группа жителей Порховского района выразила несогласие с формулировками опроса ОНФ. Представители псковского отделения Общероссийского народного фронта обвинили псковские профсоюзы в давлении на жителей района. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».