Какие «неформальные» наказания существовали в Советской армии

Такие наказания делились на два вида (для солдат-срочников): исходящие от офицерского состава и от «своего брата» — старослужащих, сержантов.

Формалистика могла устрашить только кавказцев

Перечень «уставных» наказаний в Советской армии был довольно обширен: от письма с упреками, адресованного родителям проштрафившегося воина, до дисциплинарного батальона. «Письма счастья» давали должный эффект разве что применительно к выходцам из Северного Кавказа: у горцев исстари очень уважительное отношение к старшим, молодежь должна слушаться их во всем. Дисбат же был очень суровым наказанием, как по своей сути, так и по форме — после него приходилось дослуживать оставшийся срок.

Чтобы не выносить сор из избы, советское воинское начальство чаще всего предпочитало «строить» подопечных при помощи «самодеятельных», то есть, явно незаконных средств и способов.

Мордобой и «похороны бычка»

Поколотить за какой-либо «косяк» солдата могли как офицеры, так и «деды». К примеру, жестко отвечая на одно из таких несправедливых «неформальных» наказаний, будущий знаменитый российский артист Сергей Гармаш в армии малость повредил старослужащего, за что получил уже официальный срок дисбата.

Лидер «Арии» Валерий Кипелов рассказывал, что когда они вместе с сослуживцами взбунтовались по поводу чая без сахара, выдаваемого солдатам на протяжении нескольких дней, приехавший с инспекцией генерал заставил «правдолюбов» всю ночь ползком «пахать» заснеженный плац в противогазах. Использование противогаза в качестве средства наказания, к слову, было довольно популярным в Советской армии — в них можно было кругами бегать по тому же плацу, пока командиру не наскучит или выполнять какие-либо бездумные упражнения вроде того, о котором говорил Кипелов. [С-BLOCK]

Офицер, увидев брошенный мимо урны окурок, мог устроить для солдата или даже для целого подразделения «похороны бычка» — воины в поте лица копали «могилу» «два на два» и «торжественно» укладывали на дно ямы найденный окурок. По той же самой причине начальство «осеняло» идеей подмести якобы замусоренный плац зубной щеткой или ломом.

Оригинально поступали с теми, кого заставали в позе «руки в брюки» — «делового» солдата заставляли зашивать карманы на штанах, нередко предварительно набив их песком.

Многое зависело от изобретательности и инициативности отцов-командиров. К примеру, заметив на голове воина неуставную стрижку (или просто длина волос показалась чрезмерной), офицер мог взять ножницы и собственноручно продемонстрировать мастерство цирюльника. Как правило, после такого «мастер-класса» бедолаге приходилось стричься налысо.

Наказания-пытки

В неуставных взаимоотношениях, практиковавшихся в Советской армии (и, к сожалению, не потерявших своей актуальности на сегодняшний день), грань между наказанием-чудачеством и наказанием-пыткой была очень тонкой. Часто воздаяние за проступок (нередко надуманный) представляло собой форменное издевательство. К примеру, плохо побрившегося солдата могли «добрить» огнем зажигалки или полотенцем. Провинившемуся «пробивали „душу“ (наносили удары в солнечное сплетение), или „лося“ (били в лоб между ладоней с растопыренными пальцами, которыми „виновник“ должен был изображать „рога“)…

Кроме того, существовала практика бесконечных приседаний-отжиманий за несвоевременное выполнение команд (например „подъем-отбой“) и других изнурительных физических упражнений, доводящих военнослужащего до исступления.

… „Неформальные“ наказания в Советской армии чаще всего инициировались старослужащими, на которых офицерами роты „неформально“ взваливалась обязанность по поддержанию дисциплины в подразделении. Воспитательных целей такого рода санкции не преследовали — они требовались для создания атмосферы рабского, беспрекословного подчинения старшим по званию и по сроку службы.