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В Telegram закрыли канал, где итальянский подросток вел пропаганду ИГ*
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В Telegram закрыли канал, где итальянский подросток вел пропаганду ИГ* 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
РИМ, 7 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Компетентные органы Италии закрыли канал чатов популярного мессенджера Telegram под названием Khalifah News Italy, через который несовершеннолетний итальянец алжирского происхождения распространял идеи террористической организации «Исламское государство»* и даже призывал совершать теракты.
Как сообщили в субботу представители правоохранительных органов, данный канал Telegram попал в сферу внимания Почтовой полиции североитальянской области Фриули-Венеция-Джулия еще в декабре 2016 года. Данным делом занялся специальный отдел полиции по противодействию кибертерроризму, сотрудники которого и установили, что пропагандой ИГ* занимался несовершеннолетний подросток.
Учитывая возраст подследственного, в отношении него впервые в Италии будет применена процедура так называемой «дерадикализации». По решению прокуратуры по делам несовершеннолетних города Триест отныне подросток будет постоянно находиться в общении с имамом, задачей которого станет объяснить ему, что цели ИГ* не соответствуют ценностям ислама.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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