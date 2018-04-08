Около озера у Мясокомбината в Красноярске появились огромные кучи навоза

Берег озера возле Мясокомбината в Красноярске завалили навозом. Об этом рассказали красноярские СМИ.

Огромные кучи навоза, которые распространяют отвратительный запах, оказались неподалеку от озера, где летом отдыхают красноярцы.

Как сообщили в сюжете телекомпании «Прима», навоз на берег озера возле Мясокомбината привезли владельцы местных полей для удобрения картошки. Подвезти навоз ближе к полям им не удалось, поэтому удобрение вывалили возле озера.

В министерстве экологии прокомментировали сюжет, назвав происходящее грубым нарушением. Как только пойдут дожди и начнется таяние снега, все отходы побегут в озеро, что негативно отразится на его состоянии. Теперь природоохранные структуры будут выяснять, кто ответит за такое варварское отношение к водоему.