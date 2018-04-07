Почему на стороне монголов воевали русские бродники

Многих современных жителей нашей страны удивляет, что в составе монгольских войск с самого первого похода этих завоевателей в Восточную Европу сражались русские бродники. Некоторые историки считают их предшественниками казаков. Во всяком случае, это были люди, бежавшие на юг, не желая подчиняться воле князей и бояр. Как же они могли примкнуть к завоевателям и выступить вместе с монголами против русских дружин?

Кто они такие?

Бродники — этносоциальная группа, состоявшая из славян и представителей некоторых других народов, населявших донские степи и Северное Причерноморье. Даже само название этих людей произошло от глагола «бродить» (странствовать, скитаться).

Считается, что основу бродников составляли русские вольные люди, не пожелавшие становиться холопами и подавшиеся за пределы родных княжеств. Возможно, часть из них, как впоследствии и некоторые казаки, бежали на юг от уголовного преследования.

О происхождении бродников среди ученых ведутся жаркие споры. Некоторые историки полагают, что в состав данной этносоциальной группы помимо славян входили представители тюркоязычных народов, аланов, хазар или даже болгар. А византийский автор Никита Хониат (1155-1213 гг.) в своем главном труде «История» указывал, что бродники являются потомками издавна живших на этих землях тавроскифов. [С-BLOCK]

Как и многие другие этнографы, Лев Гумилев (1912-1992 гг.) считал, что остатки жителей Хазарского каганата смешались со славянским населением, образовав к югу от Руси сплоченные поселения, способные давать организованный отпор многочисленным соседним племенам. А затем к бродникам стали бежать русские крестьяне, мечтающие жить вольно и не гнуть спины при виде барина. Так и появились казаки.

Известный историк Василий Татищев (1686-1750 гг.) в своих трудах называет бродников одним из русских племен, решившим жить обособленно. Дескать, поэтому они перебрались на юг, подальше от официальных властных структур.

И есть высокая вероятность, что в XII-XIII веках эти люди могли оставаться язычниками.

Беспринципные наемники?

Однако среди ученых немало и тех, кто откровенно негативно оценивал представителей данной этносоциальной группы. Бродников считали беспринципными наемниками и головорезами, которые готовы служить любому, кто заплатит хоть немного.

Например, Николай Карамзин (1766-1826 гг.) — автор знаменитой «Истории государства Российского» — называл бродников скопищем русских, финно-угорских и венгерских бандитов. Якобы этим людям просто не хотелось честно пахать землю, вот они и подались на свободные земли, чтобы повоевать и пограбить всех, кто попадется. Поэтому и к монголам примкнули без зазрения совести.

С Кармазиным был согласен и его коллега Сергей Соловьев (1820-1879 гг.) В своем научном труде «История России с древнейших времен» автор указал, что бродники были организованной преступной группировкой, сражавшейся то на стороне русичей, то на стороне половцев. В зависимости от того, чью сторону принять выгоднее. [С-BLOCK]

Иностранные путешественники также оставили негативные воспоминания о встречах с бродниками. Так, фламандец Гильом де Рубрук (около 1220 — около 1293 гг.), представитель монашеского ордена францисканцев, в середине XIII века побывал в ставке монгольского хана Батыя, сделав это по приказу французского короля Людовика XI. Фламандец написал, что бродники — это всякий сброд, кучка воинственных отщепенцев, готовых служить тому, кто больше заплатит.

Многие современные отечественные историки также склонны считать представителей данной этносоциальной группы беспринципными наемниками. Например, автор книги «Русские люди в Золотой Орде» — старший научный сотрудник Института археологии РАН Марина Полубояринова — полагает, что первоначально участие русских в военных походах монгольской армии было принудительным, а позднее на стороне захватчиков сражались лишь те, кто добровольно нанимался в ордынскую армию.

Профессиональные воины

Так или иначе, а бродники явно были профессиональными военными, участвовавшими во многих битвах. И будучи хорошо организованными, они проводили независимую внешнюю политику, учитывая собственные интересы, в первую очередь.

Во многих русских летописях говорится об участии бродников в междоусобных войнах, которые вели друг с другом русские князья. Черниговская дружина, например, при поддержке наемников частенько совершала набеги на земли соседей, а рязанцы порой пользовались военной поддержкой половцев.

Земли бродников, видимо, простирались в XIII веке вплоть до Румынии . Известно, что их армия в 1217 году помогла болгарскому царевичу Ивану Асеню II занять престол. Дело в том, что законный наследник был вынужден бежать с родной земли от гонений, начавшихся после коронации царя Борила. [С-BLOCK]

Пожив среди половцев, а затем и в Галицко-Волынском княжестве Иван Асень II вместе с бродниками вернулся в Болгарию и осадил город Тырново. Через 7 месяцев вооруженного противостояния столица пала. И уже в 1218 году опальный царевич был коронован.

Судя по обрывочным летописным сведениям, бродники часто противостояли половцам, регулярно отстаивая свои земли от поползновений воинственных соседей.

Битва на Калке

Не исключено, что именно желание расквитаться с врагами за причиненные обиды толкнуло бродников на союз с монголами. Находясь ситуации жесткого противостояния с дружинами русских князей, половцами и другими соседями, бродники могли воспринять подошедшие чужеземные войска как своеобразный шанс на возмездие.

И все равно вызывает удивление, как быстро монголы, никогда прежде не знавшие о существовании возможных союзников, нашли общий язык с жителями южных окраин Руси. Как минимум, между войсками захватчиков и местными людьми должно было возникнуть недоверие. Но ничего подобного. С первой же встречи бродники влились в армию чужеземных завоевателей без каких-либо эксцессов.

Как известно, Чингисхан лично не участвовал в первом монгольском походе в Восточную Европу. Он отправил полководцев Субэдэя-багатура и Джэбэ-нойона с их войсками на запад, эта военная кампания продолжалась с 1221 по 1224 годы. О Руси монголы практически не имели никакого представления, они собирались сразиться с половцами. [С-BLOCK]

Так или иначе, а в конце мая 1223 года на реке Калке (территория современной Донецкой области) произошло крупное сражение. Согласно летописям, объединенные русско-половецкие войска бились с монголами и примкнувшими к ним бродниками. 31 мая битва завершилась полным поражением княжеских дружин и их союзников.

Ипатьевская летопись упоминает воеводу бродников, которого звали Плоскыня (Плоскиня). В историческом документе говорится, что этот военачальник прославился своим коварством. Так, именно он обманом выманил киевского правителя Мстислава Романовича вместе с двумя турово-пинскими князьями из ближайшей крепости, а затем предал главу русских войск в руки монголов.

Плоскыня сознательно пошел на такой поступок. Для подобных действий необходимы веские основания. Не исключено, что воевода бродников руководствовался личной местью за какие-то прошлые обиды.

Кроме того, вышеупомянутый Плоскыня хорошо знал тактику и стратегию русско-половецких войск. Вполне вероятно, что его боевой опыт помог монголам одержать победу в битве на Калке.