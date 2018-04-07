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От поля до стола: АПК в Казахстане переводят на «цифру»
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От поля до стола: АПК в Казахстане переводят на «цифру» 

Мир24 1 час назад
В Казахстане теперь через интернет можно будет проследить, как фермеры производят и доставляют в торговые точки свою продукцию.
Минсельхоз республики запускает специальную систему отслеживания товаров, в том числе продукции животноводства и рыбной отрасли. Переход на «цифру», по мнению чиновников, поможет привлечь в агропромышленный комплекс новые инвестиции. Всего в электронный формат переведут более ста услуг.
«Будут созданы условия для вовлечения бизнеса в развитие smart-ферм, где управление процессом земледелия ведется с помощью новых IT-технологий. Электронные карты полей, точные метеоданные, сенсоры и датчики позволят фермерам снизить потери, как минимум, на четверть», — заявил первый вице-министр сельского хозяйства страны Арман Евниев.
Кроме того, внедрение smart-технологий поможет управлять стадами животных. Следить и ухаживать за тепличными растениями в автономном режиме, а также вести бухгалтерию в онлайн-режиме.
Правда, вовлекать фермеров в цифровизацию будут в зависимости от технологической подготовки их хозяйств.
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