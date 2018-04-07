«Клады» дна морского: что находят спасатели на крымских пляжах

СИМФЕРОПОЛЬ , 7 апр — РИА Новости Крым . Крымские спасатели продолжают обследование и очистку дна акватории пляжей полуострова, уже проинспектировано 11 пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

"Силами Ялтинского, Алуштинского и Судакского аварийно-спасательных отрядов «Крым-СПАС» обследовано 11 пляжей различного значения общей площадью 42 400 кв м, которые первыми подали заявку на проведение этих работ. Из общего количества обследованных пляжей один — республиканских, девять — частных и один пляж — санаторно-курортный", — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели обследуют дно акватории пляжей в Крыму

В ходе обследования со дна моря спасателями-водолазами извлекаются различные опасные предметы. Это — фрагменты металлических конструкций, арматуры, ржавые куски железа и битое стекло. Кроме этого, водолазам приходится доставать много строительного мусора. Все это, подчеркивают в МЧС , представляет опасность для отдыхающих.

Спасатели обследуют дно акватории пляжей в Крыму

По словам самих спасателей, для проведения качественного обследования и очистки прибрежной зоны, необходимо разведать территорию дна моря на глубине до двух метров. По окончании водолазного осмотра дна пляжей собственнику (водопользователю пляжа) вручается акт обследования пляжа. Всего на полуострове насчитывается более 367 пляжей общей длиной 59 523 м.