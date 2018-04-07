В Москве бездомным раздадут пасхальные куличи

В московском Центре социальной адаптации (ЦСА) им. Е. Глинки бездомным раздадут пасхальные куличи, передает ТВ Центр

"7 апреля в приемном отделении ЦСА им. Е. Глинки представители храма Андрея Рублева в Раменках будут вручать куличи и православные подарки подопечным центра", — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Кроме того, с 16 по 19 апреля бездомным продолжат раздавать куличи. В эти дни планируется вручить подопечным центра более 550 пасхальных куличей.