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В Москве бездомным раздадут пасхальные куличи
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В Москве бездомным раздадут пасхальные куличи 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: Москва меняется
В московском Центре социальной адаптации (ЦСА) им. Е. Глинки бездомным раздадут пасхальные куличи, передает ТВ Центр.
"7 апреля в приемном отделении ЦСА им. Е. Глинки представители храма Андрея Рублева в Раменках будут вручать куличи и православные подарки подопечным центра", — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Кроме того, с 16 по 19 апреля бездомным продолжат раздавать куличи. В эти дни планируется вручить подопечным центра более 550 пасхальных куличей.
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