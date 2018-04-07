Московским бездомным помогут с разговением

В Центре социальной адаптации (ЦСА) им. Е. Глинки бездомным будут раздавать пасхальные куличи. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой представителя департамента труда и социальной защиты населения.

«7 апреля в приемном отделении ЦСА им. Е. Глинки представители храма Андрея Рублева в Раменках будут вручать куличи и православные подарки подопечным центра», — рассказал он.

Кроме того, в домовом храме «Умягчение злых сердец» состоится служба «Освящение Пасхи».

Раздавать куличи будут до 19 апреля, сотрудники фонда «Помощник и покровитель» планируют вручить подопечным центра более 550 пасхальных куличей.

В этом году православные верующие отмечают Пасху 8 апреля.