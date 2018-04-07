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В Энгельсе паводок залил улицы поселка Пробуждение и промзону
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В Энгельсе паводок залил улицы поселка Пробуждение и промзону 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На территории Саратовской области сейчас затоплены 8 низководных мостов и плотина. И в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций губернатором введен «режим повышенной готовности.
Как сообщает ГУ МЧС, вследствие недостаточности инфраструктуры водоотведения, а также особенностей рельефа, паводковые реки затопили отдельные участки Энгельса.
— В настоящее время в рабочем порядке проводятся работы по заявкам граждан. Данное событие носит временных характер и будет зависеть от эффективности работы коммунальных служб, — отметили в главке. Так, в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области затоплен спальный микрорайон. Паводок залил улицы и промзоны, расположенные в районе миграционного центра.
Очевидцы сообщили, что работники насыпали дамбу из щебня и вырыли траншею для отвода вешних вод во дворах. Работа общественного транспорта временно нарушена.
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