В Энгельсе паводок залил улицы поселка Пробуждение и промзону

На территории Саратовской области сейчас затоплены 8 низководных мостов и плотина. И в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций губернатором введен «режим повышенной готовности.

Как сообщает ГУ МЧС, вследствие недостаточности инфраструктуры водоотведения, а также особенностей рельефа, паводковые реки затопили отдельные участки Энгельса.

— В настоящее время в рабочем порядке проводятся работы по заявкам граждан. Данное событие носит временных характер и будет зависеть от эффективности работы коммунальных служб, — отметили в главке. Так, в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области затоплен спальный микрорайон. Паводок залил улицы и промзоны, расположенные в районе миграционного центра.

Очевидцы сообщили, что работники насыпали дамбу из щебня и вырыли траншею для отвода вешних вод во дворах. Работа общественного транспорта временно нарушена.