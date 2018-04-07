Страдающая от редкой болезни Юлия Началова посинела

Юлия Началова появилась на одном из светских мероприятий в откровенном наряде. Грудь певицы просто выскакивала из платья. Снимок себя во всей красе артистка разместила в Instagram.

Однако подписчики Началовой фотографию не оценили и обругали певицу. Народ счел, что грудь Юлии смотрится совсем непривлекательно.

Общественность вспомнила, что певица несколько раз переделывала свой бюст и возможно из-за этого грудь 37-летней звезды отталкивает своей странной и неестественной формой. Также пользователи заметили, что кожа артистки в районе декольте прилично посинела. Особо впечатлительные сделали вывод, что Юлия не совсем здорова и рекомендовали ей обратиться к доктору.

"Да, еще один пример того, что надо уметь любить себя. А не бежать за большими сиськами и странной модой на силикон. Мне очень жаль, что у вас был не самый хороший опыт с хирургом", «Что с грудью? Все какая то не естественная, ужас», «Синюшная какая», «Юля, вам бы к доктору обратиться, очень странного цвета грудь», — написали поклонники своей любимице (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Впрочем, сама Началова не единожды говорила, что с грудью проблем больше не имеет. Об операции, изменившей формы Началовой стало известно в 2013 году. Тогда на хирургов-неумех посетовала сама певица.

По словам Началовой, неудачная пластика только изуродовала ее грудь. Юлии пришлось снов лечь под нож. Повторная работа хирурга ухудшила ситуацию, так как во время операции в организм пациентки попала инфекция.