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Буйный новосибирец бросал вещи из окна квартиры — полиция оцепила его дом
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Буйный новосибирец бросал вещи из окна квартиры — полиция оцепила его дом 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 6 апреля жители улицы Тайгинской в Калининском районе Новосибирска вызвали спасателей и полицию — они боялись, что мужчина, выкидывавший вещи из окна квартиры 4 этажа, им навредит.
« [Он] из окна выкидывал личные вещи — не сильно габаритные. Конечно, если он телевизор пульнёт в окошко или горшок с цветами… Конечно, угроза [для жителей] была. Поэтому соседи увидели, набрали в полицию. Полиция приехала — немного оцепили, чтобы прохожие не ходили», — рассказал сегодня корреспонденту НГС начальник муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин.
Спасатели вскрыли дверь в квартиру мужчины, который оказался психически неуравновешенным, — мужчине также пришлось вызвать медиков.
Ранее новосибирцы сами попытались утихомирить дебошира, который отказался платить за проезд и избил водителя маршрутки.
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