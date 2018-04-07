Более 2000 жителей удаленных районов Югры получили доступ к интернету

Обладателями высокоскоростного интернета стали более 1 200 жителей поселка Светлый и свыше 1 100 жителей деревни Хулимсунт. Теперь жители имеют широкополосный доступ к сети интернет на скорости более 10 Мбит/с на одно домашнее хозяйство.

Как сообщает ugra-news, это стало возможным благодаря субсидиям, которые выплачивают застройщикам, чтобы покрыть часть затрат на строительство объектов связи в труднодоступных территориях Югры