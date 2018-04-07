Более 2000 жителей удаленных районов Югры получили доступ к интернету 

Обладателями высокоскоростного интернета стали более 1 200 жителей поселка Светлый и свыше 1 100 жителей деревни Хулимсунт. Теперь жители имеют широкополосный доступ к сети интернет на скорости более 10 Мбит/с на одно домашнее хозяйство.
Как сообщает ugra-news, это стало возможным благодаря субсидиям, которые выплачивают застройщикам, чтобы покрыть часть затрат на строительство объектов связи в труднодоступных территориях Югры.
На данный момент в Советском и Березовском районах компании реализуют проект по строительству магистральной ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) по направлению от Югорска через Советский до Ухты, с организацией отводов к населенным пунктам. Отметим, что в 2018 году планируется провести ВОЛС до отдаленных поселков Березовского района — Саранпауль, Няксимволь, Сосьва, Ломбовож.