Глава СК РФ поздравил Матвиенко с днем рождения

Бастрыкин называл Матвиенко яркой личностью и влиятельным политиком. Он отметил, что она принимает последовательные взвешенные решения и умеет работать «с полной самоотдачей». Глава СК РФ убежден, что эти качества помогли спикеру Совфеда добиться «заслуженного авторитета и уважения в обществе».

"Ваш личный вклад в развитие и укрепление России как сильного демократического государства, реализацию конституционных прав и свобод граждан, последовательную законотворческую деятельность", — говорится в его поздравлении Матвиенко.