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Глава СК РФ поздравил Матвиенко с днем рождения
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Глава СК РФ поздравил Матвиенко с днем рождения 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил председателя Совета Федерации страны Валентину Матвиенко с днем рождения, передает ФАН.
Бастрыкин называл Матвиенко яркой личностью и влиятельным политиком. Он отметил, что она принимает последовательные взвешенные решения и умеет работать «с полной самоотдачей». Глава СК РФ убежден, что эти качества помогли спикеру Совфеда добиться «заслуженного авторитета и уважения в обществе».
"Ваш личный вклад в развитие и укрепление России как сильного демократического государства, реализацию конституционных прав и свобод граждан, последовательную законотворческую деятельность", — говорится в его поздравлении Матвиенко.
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