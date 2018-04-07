В Норвегии установлен один из красивейших общественных туалетов

Туристов, отправившихся покорять вершины холмов в Норвегии , может приятно удивить постройка, расположившаяся на западном побережье страны. Может показаться странным, но там установили один из самых красивых общественных туалетов в мире.

Вряд ли у кого-то словосочетание общественный туалет сможет вызывать положительные эмоции, разве что после выпитой бутылки лимонада на прогулке в каком-нибудь парке. Чаще всего это место вызывает неприятные ассоциации, но, увидев туалет, расположившийся на вершине холма в Норвегии, люди могут кардинально поменять свои взгляды. Туалет представляет собой волнообразную постройку, у которой имеется смотровая терраса. Оттуда открываются невероятные виды на море и горы. Кроме того, панорамное остекление помещения позволяет следить за северным сиянием. И представить сложно, что из туалета можно наблюдать за таким чудом природы.

Общественный туалет создан архитекторами их Осло возле города Гильдельскаль и назван «Ureddplassen». Около туалета стоят скамейки из розового мрамора, на которых можно расположиться и подождать, к примеру, своего приятеля. Кроме того, посетители могут спуститься к морю по ступенькам. В общем, все удовольствия в одном месте. По словам отдыхающих, это одно из самых прекрасных мест, которое они будут посещать не только ради удовлетворения своей нужды, но просто для наслаждения. Кстати, там же расположен и памятник в честь погибших во Второй мировой войне норвежских моряков, подводная лодка которых наткнулась на фашистскую мину и затонула.

Туристы из разных стран, планирующие посетить это примечательное место, надеются, что оно не подвергнется недобросовестным действиям вандалов, и они успеют побывать там, поставив галочку в списке покорения самых необычных мест планеты.