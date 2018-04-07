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Калининградцев просят ответить на вопросы о переходе на летнее время
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Калининградцев просят ответить на вопросы о переходе на летнее время 

Вести Калининград 21 минуту назад
Фото: Вести Калининград
В Калининградской области активно обсуждается вопрос возврата «летнего» времени, которое позволяет более рационально использовать светлое время суток весной, летом и осенью за счет смещения светлых часов на вечер.
Региональная общественная палата составила опрос для жителей Калининградской области о необходимости перехода на летнее время. В опросном листе под «зимним» временем подразумевается часовой пояс UTC+2, под «летним» временем — часовой пояс UTC+3. Отклонение времени восходов и закатов для других населенных пунктов Калининградской области не превышает 10 минут от значений, указанных для Калининграда.
Напомним, что в 2014 году Россия перешла на постоянное «зимнее» время. После этого жители многих регионов оказались недовольны тем, что летом рассвет наступает в 3-4 утра, а вечера стали темными. Для решения проблемы 10 регионов России уже перевели стрелки часов на 1 час вперед. Целесообразность такого шага изучается и в Калининградской области.
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