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Основные работы в Струковском саду и на набережной закончат к 30 апреля
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Основные работы в Струковском саду и на набережной закончат к 30 апреля 

Волга Ньюс 25 минут назад
Первой точкой визита стал Струковский парк. В настоящий момент большая часть работ уже завершена. Среди оставшихся объектов — помещение летней эстрады. «Здесь окончены работы по восстановлению металлоконструкций, окраске, замене кровельного профлиста. Сейчас идет установка подвисных систем, а на следующей неделе начнется облицовка фасада композитными панелями», — рассказал главный инженер ООО «ПСК „Волга“ Василий Саламатин. Он также пояснил, что в ближайшее время начнутся земляные работы по обустройству скейт-парка.
Завершающим этапом благоустройства сада станет его озеленение. „Осенью мы уже уложили в парке 3,5 га рулонного газона, выращенного в Тольятти. Также высажено более 2 тысяч различных деревьев и кустарников: яблони, липы, каштаны, рябины разных сортов, низкорослые барбарисы. Как только растает снег, будет уложено еще 1,5 га рулонного газона, высажены однолетние и многолетние цветы“, — рассказала директор „Садового центра Веры Глуховой“ Вера Глухова.
Елена Лапушкина обратила внимание строителей на входную группу парка и попросила выполнить ее в единой цветовой гамме. „В этот объект вложено много сил и средств. Поэтому никакие детали не должны испортить настроение горожан“, — говорит Лапушкина. Глава города уверена, что работы на объекте будут завершены в установленный срок — до 30 апреля.
»Я думаю, подрядчики уложатся в сроки, и парк приобретет свой новый вид, новый характер. Надеюсь, жители и гости Самары влюбятся в это место и будут с удовольствием приходить сюда со своими детьми", — сказала Лапушкина.
Также представители администрации посетили четвертую очередь самарской набережной. По словам руководителя проекта Дениса Шапошникова, основные работы подходят к завершению: почти закончены фонтан и хозяйственно-бытовой корпус, три декоративных элемента осталось смонтировать на Ладье. Особое внимание уделяется покрытию на среднем ярусе набережной. «По проекту предусмотрен асфальт стандартного цвета, однако руководством города принимается решение, чтобы сделать его традиционно красным», — рассказал Шапошников.
Так же на территории набережной осталось постелить около 6,5 тыс. кв м плитки. Работы планируется завершить до конца апреля: для этого на объект будет стянуто максимальное количество бригад. «Мы просили подрядчика жестко соблюдать установленные сроки: 20 апреля у нас будет пробный пуск фонтана, до 25 апреля уложат асфальт, к этому же времени подрядчик обещает закончить укладку тротуарной плитки. Окончательный срок сдачи объекта — май 2018 года», — пояснила Лапушкина
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